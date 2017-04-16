ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları birbirlerine girdi

Ulusal Vergi Günü" nedeniyle ABD'nin 150 kentinde protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlendi.
Ülkedeki protestoların en büyüklerden birisi Chicago'da gerçekleşti. Kentteki "vergi protestosu" ünlü Daley Meydanı'nda başladı. Meydanı dolduran binlerce Amerikalı, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarda ABD'deki vergi sistemini ve Başkan Donald Trump'ı protesto etti.
Etkinliğe davet edilen birçok ünlü ismin kalabalığa yaptıkları konuşmaların ardından yürüyüşe geçildi. Göstericiler polisin yoğun önlemleri eşliğinde Trump Tower'a kadar yürüdü.
Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler, "Trump'a, Ku Klux Klan'a ve ırkçı ABD'ye hayır", "Donald Trump'ın gitmesi lazım" ile "Nefret de yok, korku da göçmenler hoş geldiniz buraya" sloganları attı. "Trump'ın savaşlarına hayır", "Bizden neyi gizliyorsun Trump? Vergi beyanını açıkla" ve "Vergilere, yalacılara ve Trump'a hayır" yazılı pankartların açıldığı gösteri sırasında Chicago polisinin Trump Tower çevresinde aldığı olağanüstü önlemler dikkati çekti.
New York'taki protesto ise Bryant Park'ta gerçekleşti. Göstericiler ABD Başkanı Trump'a vergi beyannamesini açıklaması çağrısında bulundu.
ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen 1976 yılından bu yana tüm adaylar seçimlerden bunu gerçekleştirmişti.
Trump'ın vergi beyannamesini açıklaması için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana 1 milyondan fazla Amerikalı açılan elektronik dilekçeye imza attı.
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