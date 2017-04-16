Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:01, 16 Nisan 2017 Pazar
Türkiye ve Dünya gündemi
09:39, 16 Nisan 2017 Pazar

  • Paylaş
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye sandık başına gidiyor.

- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. 

- Oy verme işlemi 32 ilde 07.00-16.00’da, diğer illerde 08.00-17.00’de yapılacak.

- Gümrük kapılarında 27 Mart’ta başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulunda kullanacak.

3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Lütfiye Kısacık İlkokulunda oy verecek.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Aki̇f Çağatay Kılıç, oyunu Ataköy İlyas Kılıç İlkokulunda kullanacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalıncak Ortaokulunda sandık başına gidecek.

6- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda oy verecek.

7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Lisesinde sandık başına gidecek.

8- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Fenerbahçe, Rusya'nın Dinamo Kursk takımı ile karşılaşacak.

- Üçüncülük müsabakasında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile Çekya'nın USK Prag takımı karşı karşıya gelecek.



İlgili Konular türkiye ve dünya gündemi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Türkiye ve Dünya gündemi Haberleri
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 16 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 15 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Nisan 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 14 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Nisan 2017

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Moskova'da üçlü görüşmede bir araya gelecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 13 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Nisan 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 12 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Nisan 2017

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşecek
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 11 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Nisan 2017

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 10 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Nisan 2017

İtalya, G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde 2 gün boyunca G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. G7 ülkeleri, terör başta olmak üzere küresel gelişmeleri, Suriye, Irak, Libya, İran, Ukrayna ve Afrika'yı ele alacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 09 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Nisan 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek İstanbul mitingine katılacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 08 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 07 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Nisan 2017

ABD'nin Suriye'de Şairat Hava Üssü'nü bombalaması üzerine uluslararası görüşmeler hızlandı
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 06 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Nisan 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 5 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Nisan 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 4 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 03 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 03 Nisan 2017

FETÖ/PDY soruşturmasında, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinden isimlerini bilmediğim örgüte yakın iki polis memuru tarafından Bursa'ya 2 konteyner hacminde, tırla para getirildi" ifadesi verildi
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 02 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Nisan 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireyler ve aileleri ile bir araya gelecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 01 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 08 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 4 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 01 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Mart 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 31 Mart 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Mart 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 28 Mart 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Mart 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 23 Mart 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Mart 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 20 Mart 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Mart 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 19 Mart 2017






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 