09:39, 16 Nisan 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2017





Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- Türkiye sandık başına gidiyor. - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. - Oy verme işlemi 32 ilde 07.00-16.00’da, diğer illerde 08.00-17.00’de yapılacak. - Gümrük kapılarında 27 Mart’ta başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulunda kullanacak. 3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Lütfiye Kısacık İlkokulunda oy verecek. 4- Gençlik ve Spor Bakanı Aki̇f Çağatay Kılıç, oyunu Ataköy İlyas Kılıç İlkokulunda kullanacak. 5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalıncak Ortaokulunda sandık başına gidecek. 6- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda oy verecek. 7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Lisesinde sandık başına gidecek. 8- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. 9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. 10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. 11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Fenerbahçe, Rusya'nın Dinamo Kursk takımı ile karşılaşacak. - Üçüncülük müsabakasında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile Çekya'nın USK Prag takımı karşı karşıya gelecek.

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