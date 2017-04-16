Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye sandık başına gidiyor.
- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.
- Oy verme işlemi 32 ilde 07.00-16.00’da, diğer illerde 08.00-17.00’de yapılacak.
- Gümrük kapılarında 27 Mart’ta başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulunda kullanacak.
3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Lütfiye Kısacık İlkokulunda oy verecek.
4- Gençlik ve Spor Bakanı Aki̇f Çağatay Kılıç, oyunu Ataköy İlyas Kılıç İlkokulunda kullanacak.
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalıncak Ortaokulunda sandık başına gidecek.
6- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda oy verecek.
7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Lisesinde sandık başına gidecek.
8- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Fenerbahçe, Rusya'nın Dinamo Kursk takımı ile karşılaşacak.
- Üçüncülük müsabakasında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile Çekya'nın USK Prag takımı karşı karşıya gelecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Moskova'da üçlü görüşmede bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşecek
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
İtalya, G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde 2 gün boyunca G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. G7 ülkeleri, terör başta olmak üzere küresel gelişmeleri, Suriye, Irak, Libya, İran, Ukrayna ve Afrika'yı ele alacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek İstanbul mitingine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
ABD'nin Suriye'de Şairat Hava Üssü'nü bombalaması üzerine uluslararası görüşmeler hızlandı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
FETÖ/PDY soruşturmasında, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinden isimlerini bilmediğim örgüte yakın iki polis memuru tarafından Bursa'ya 2 konteyner hacminde, tırla para getirildi" ifadesi verildi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireyler ve aileleri ile bir araya gelecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi