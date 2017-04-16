Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:01, 16 Nisan 2017 Pazar
Ortadoğu
09:45, 16 Nisan 2017 Pazar

  • Paylaş
Suriye'de 'karşılıklı' tahliyeler tamamlandı
Suriye'de 'karşılıklı' tahliyeler tamamlandı

Suriye'de Esed rejimi ile muhaliflerin vardığı anlaşma neticesinde 4 kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeler tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında, 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurların tahliyesi sona erdi.

Halep'teki tahliye noktalarında bulunan muhabirlerden alınan bilgiye göre, Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Zebadani ilçesi ve Madaya beldesi ile İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya beldeleriden karşılıklı olarak hareket eden konvoylar, kontrol noktalarını geçti.

Fua ve Kefreya'dan çıkan ve 5 bin sivil ile askeri unsuru taşıyan otobüsler, Halep'te muhaliflerin kontrol noktasında meydana gelen bombalı saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yeniden hareket etti.

Konvoy, Raşidin semtindeki kontrol noktasını geçtikten sonra, Halep merkeze girdi. 73 otobüslük konvoya, yaralıları taşıyan rejim Kızılayı'na ait 20 ambulans eşlik etti.

Eş zamanlı olarak, Madaya ve Zebadani'den çıkan 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy da, rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasını geçti.

67 otobüs ve yaralıları taşıyan 8 ambulans, İdlib iline ulaştı.

Böylece Zebadani ilçesi tamamen boşaltılırken, Madaya'da kalan 4 bin kişinin rejimle uzlaşarak, beldede yaşamaya devam edeceği öğrenildi.



İlgili Konular esed Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
İran nükleer füze programı için kimseden izin almayacak'
'İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın füze kapasitesini artırmak için kimseden izin almayacağını söyledi
Suriye'de 'karşılıklı' tahliyeler tamamlandı
Suriye'de 'karşılıklı' tahliyeler tamamlandı

Suriye'de Esed rejimi ile muhaliflerin vardığı anlaşma neticesinde 4 kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeler tamamlandı
ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları birbirlerine girdi
ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları birbirlerine girdi

California Berkeley’de karşıt gruplar ile Donald Trump’u destekleyenler karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada bir çok gösterici yaralanırken bazı göstericiler de gözaltına alındı.
Esed rejimi Humus'u vakum bombalarıyla vurdu
Esed rejimi Humus'u vakum bombalarıyla vurdu

Suriye'de Beşşar Esed yönetimine bağlı savaş uçaklarının Humus'un Hula ilçesinde yerleşim yerine düzenlediği hava saldırılarında 13 sivil yaralandı
İdlib katliamı ve 'koruma sorumluluğu' ANALİZ
İdlib katliamı ve 'koruma sorumluluğu' | ANALİZ

Esed rejiminin büyük çapta kimyasal silahlar kullanması; ABD ve Rusya’nın, Suriye meselesinde diplomatik bir anlaşmaya varma olasılığını ortadan kaldırdığı gibi, ABD’nin askeri müdahale ihtimalini de arttırmış görünmektedir
Musul'da yerinden olanların sayısı 500 bine yükseldi
Musul'da yerinden olanların sayısı 500 bine yükseldi

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana ise toplam 500 bin sivil yerlerinden oldu
Fransa'da nükleer protestosu
Fransa'da nükleer protestosu

Fransa'nın Narbonne kentinde çevreciler, uranyum sevkiyatı yapan bir trenin geçişine izin vermedi
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Moskova'da
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Moskova'da

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Suriye'de tahliye edilenlere saldırı En az 100 ölü FOTO
Suriye'de tahliye edilenlere saldırı: En az 100 ölü | FOTO

Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü aştı
Şili'de 6 2 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı
Dünyanın en uzun radyo tartışma programı
Dünyanın en uzun radyo tartışma programı

Gazze'de bugün başlayan ve 65 saat sürecek radyo yayınına 200 konuk katılacak
İspanya'da bayrak sorununa el yapımı çözüm
İspanya'da bayrak sorununa el yapımı çözüm

Milli binici Yağmur Öztürk'ün birinci olduğu organizasyonda Türk bayrağı olmadığı fark edildi ve bu sorun ilginç bir yöntemle aşıldı
İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı
İran'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı

Ülkenin kuzeybatı eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
Kerkük'te Türkmeneli Partisi'ne saldırı
Kerkük'te Türkmeneli Partisi'ne saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli Partisi binası ateşe verildi
Orban'dan Soros'a quot Sığınmacı quot suçlaması
Orban'dan Soros'a "Sığınmacı" suçlaması

Macaristan Başbakanı Orban, "Avrupa'nın temel yapısını korumak istiyoruz. Paralel toplumlar, toplum yapısını değiştirmek ve Hristiyan medeniyetini farklı bir medeniyet ile değiştirmek istemiyoruz" dedi
Filistinli Esirler Günü'nde MAZLUMDER'den açıklama
Filistinli Esirler Günü'nde MAZLUMDER'den açıklama

MAZLUMDER ve FİDDER ortak açıklama yaparak, "Dünyanın dört bir yanında esir durumda bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi

Haberler

Esed rejimi Humus'u vakum bombalarıyla vurdu
Esed rejimi Humus'u vakum bombalarıyla vurdu

Fransız Bakan: Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan
Fransız Bakan Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan

Kimyasal saldırının 'kodu' halen Suriye semalarında
Kimyasal saldırının 'kodu' halen Suriye semalarında

Kimyasal saldırının hazırlık kayıtları ABD'nin elinde
Kimyasal saldırının hazırlık kayıtları ABD'nin elinde

'Suriye rejimi 50 farklı yerde kimyasal silah kullandı'
Suriye rejimi 50 farklı yerde kimyasal silah kullandı'

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'dan 'Hitler' özrü
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'dan 'Hitler' özrü

McCain: Hem DEAŞ'ı hem de Esed'i aynı anda halledebiliriz
McCain Hem DEAŞ'ı hem de Esed'i aynı anda halledebiliriz

Sadr Esed'e 'görevi bırak' çağrısını yineledi
Sadr Esed'e 'görevi bırak' çağrısını yineledi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 