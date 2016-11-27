09:54, 16 Nisan 2017 Pazar

'İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Devlet Televizyonu’na konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran’daki nükleer anlaşmayı eleştirerek, ABD’nin, seçim kampanyasındaki İran’ın füze programını durduracağını açıkladı.

HİÇ KİMSEDEN İZİN İSTEMEYİZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer füze programına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak" ifadelerini kaydetti. Ruhani, "İran silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi sadece ülkeyi savunmak amaçlı ve füze ve uçak inşa etmek için hiç kimseden izin istemeyiz" diye konuştu.

Ruhani, İran'ın hiçbir zaman yayılmacı amaçları olmadığını, ancak karşı tarafın barış istememesine karşın İran'ın teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

ABD Senatosu, İran'ın balistik füze denemelerine karşı yeni yaptırımlar koyan bir tasarıyı, İran'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri gerekçesiyle askıya almıştı.

İran, füze testlerinin nükleer anlaşma kapsamında olmadığını belirtiyor.