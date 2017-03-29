Referandumda ekonomiyle ilgili maddeler neler?

Erdoğan: Batı çıldırsın, teröristler çıldırsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın hep birlikte öyle bir reform yapalım ki yarın akşam Batı çıldırsın, kudursun. Teröristler çıldırsın, kudursun. Ama bu milletin asil evlatları yarın akşam, hep beraber bir bayram yapsın." dedi.