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BM'den Suriye'de tahliye konvoyuna saldırıya kınama
BM'den Suriye'de tahliye konvoyuna saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Halep'in batısındaki Raşidin'de Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenleri hedef alan saldırı kınandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, taraflara tahliye edilmeyi bekleyenlerin güvenliğini sağlaması çağrısında bulunuldu.

Fua ve Kefreyalı siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişinin öldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı



İlgili Konular Birleşmiş Milletler BM Suriye
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