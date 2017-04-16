BM'den Suriye'de tahliye konvoyuna saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Halep'in batısındaki Raşidin'de Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenleri hedef alan saldırı kınandı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, taraflara tahliye edilmeyi bekleyenlerin güvenliğini sağlaması çağrısında bulunuldu.
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Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı
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