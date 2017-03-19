11:48, 16 Nisan 2017 Pazar

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha



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ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti." ifadesine yer verildi. Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek, füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığına dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin ne tür bir füze kullandığının ise henüz belirlenemediği vurgulandı.

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