12:12, 16 Nisan 2017 Pazar

Erdoğan: Milletimiz tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa referandumundaki oyunu, eşi Emine Erdoğan ve iki torunuyla birlikte kullandı.

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra şunları söyledi:

"Bugünkü halkoylaması sıradan bir oylama değil. Cumhuriyet tarihimizde birçok, parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız oldu, bazı halkoylamaları da yaptık ama bu halkoylaması artık Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni yönetim sisteminin, değişim ve dönüşümün tercihidir.

İnanıyorum ki halkımız, süratli bir kalkınmanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamk için alışılmışın dışında bir tercih yapamız lazım.

2002'de bu yana 1'e 3 katladık ama yeterli değil, çok daha büyümemiz ve yürümemiz lazım. İnanıyorum milletimiz bugün bu tercihini, yurt içi ve yurt dışında yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir. Milletimizin demokrasideki sağduyusuna, kampanyayı bir kenarı koyup, geceleğe yürüyeceğine inanıyorum."