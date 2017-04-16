Referandumda oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Erdoğan Albayrak, Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, torunları Ahmet Akif Albayrak ve Emine Mahinur Albayrak ile saat 11.40'ta oylarını kullanacakları Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokuluna geldi.
Okulun bahçesini dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı alkışlarla karşıladı. Daha sonra ailesiyle 3248 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren ve burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Erdoğan, kimlik kontrolünün yapılması için nüfus cüzdanını verdi.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yan yana kabinlerde oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ahmet Akif Albayrak ile eşi Emine Erdoğan da torunu Emine Mahinur Albayrak ile seçim sandıklarına oy pusulalarının yer aldığı zarfları attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı 3248 numaralı sandıkta 400 seçmen oy verecek. Erdoğan, seçmen listesinde 173, eşi Emine Erdoğan da 172. sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle tekrar tokalaşarak, fotoğraf çektirdi.
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü halk oylamasının sıradan bir oylama olmadığını söyledi.
Cumhuriyet tarihinde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamaların olduğunu, bu arada bazı halk oylamalarını da yapıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin bir değişim, dönüşüm tercihidir. Bu değişim, dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın, adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Çünkü bizim Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için bir defa alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002'den bu yana malum bire üç katladık ama yeterli değil. Bizim çok daha hızlı büyümemiz, çok daha hızlı yürümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz, bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle, Türkiye bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca, o beklenen tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin demokrasideki sağ duyusuna, şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup, bu sağduyuyla geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Milletime en kalbi duygularla şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum."
Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğini dile getiren Erdoğan, bir gazetecinin "Katılım rekoru bekliyor musunuz?" sorusu üzenine "Hava öyle gösteriyor. Zannediyorum ciddi bir katılım olacak." dedi.
Vatandaşlar, Erdoğan'a okul çıkışında da tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın korumaları tarafından okul bahçesinde bulunan çocuklara da oyuncak dağıtıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Erdoğan Albayrak da 3249 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da sabah saatlerinde aynı okulda oyunu kullandı.
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