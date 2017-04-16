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May'den Brexit için yeni açıklama
May'den Brexit için yeni açıklama

Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliğinden ayrılma kararına ilişkin, "Ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Paskalya Yortusu dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararına değindi.

Ülkenin doğru bir geleceğe yönelmesi noktasındaki yoğun tartışmaların ardından halkın bir araya gelme ve gelecekteki fırsatlar noktasında birleşme eğiliminde olduğunu ifade eden May, "AB'den ayrılmaya ve dünyaya açılmaya dönük kararımızdan kaynaklanan fırsatlarla karşı karşıya gelirken, ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir." ifadesini kullandı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy vermişti. Geçen ay resmen başlayan Brexit sürecinin 2 yıl sürmesi ve Birleşik Krallık'ın Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor.



İlgili Konular İngiltere brexit
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