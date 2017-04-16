Abdullah Gül: Son söz milletin oluyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu İstanbul'da kullandı.
Gül, oy kullanacağı Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokuluna eşi Hayrünnisa Gül ile geldi.
Oy kullanmadan önce vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gül, daha sonra oy kullanacağı sınıfa geçti.
Gül, oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa atarken basına mensuplarına poz verdi.
Gazetecilere açıklama yapan Gül, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.
11. Cumhurbaşkanı Gül, "Demokrasilerde önemli konular tartışılıyor ve halkın önüne geldikten sonra da son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek, ondan sonra da saygıyla karşılamak. Türkiye'nin hep geleceğe bakmasını ve ümit ediyorum ki bundan sonra her şey geride kalır, Türkiye'nin geleceği için, bütün vatandaşlarımızın, herkesin mutluluğu için. Türkiye'nin geleceği açık, parlak ve öngörülebilir yapılır. İnşallah iyi olur." ifadelerini kullandı.
"Oyunuzu hangi renkten yana kullandınız?" sorusu üzerine Gül, "Açılınca hepsi çıkacak. Şüphesiz ki herkesin bir tercihi var. Herkes vatandaşlık görevini geldi yaptı. Bütün millet gibi biz de tercihimizi kabinde yaptık. Şimdi onların hepsi toplanacak ve milletin sözü olarak ortaya çıkacak." diye konuştu.
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