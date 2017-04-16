16:25, 16 Nisan 2017 Pazar

Doğudaki 32 ilde oy verme süresi sona erdi





Anayasa değişikliği için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Anayasa değişikliği için doğudaki 32 ilde oy verme süresi 16.00'da sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), doğudaki illerde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da tamamlandı. Oy verme süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişilerin, saydıktan sonra sırayla oy kullanmalarına izin verecek. Diğer illerde ve gümrük kapılarında ise oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

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