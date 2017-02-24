16:36, 16 Nisan 2017 Pazar

Eskişehir'de otomobil ile TIR çarpıştı: Anne-baba öldü



Foto: Arşiv

Eskişehir'in İnönü ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu anne ile baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Referandum oyunu kullandıktan sonra pikniğe giden Mesut Bingöl (49) idaresindeki otomobil, İnönü-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde Hasan Çiftçi'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. Kazada Mesut Bingöl ile eşi Necla Bingöl (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin yaralanan çocukları Ahmet (16), Hatice Kübra (18) ve Ayşe Zehra Bingöl (13), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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