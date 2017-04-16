ÖSO'dan tahliye konvoyuna saldırıya kınama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), İdlib'te kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.
ÖSO, yaptığı yazılı açıklamada, "ÖSO grupları olarak Halep’in batısındaki Raşidin bölgesinde meydana gelen, çoğunluğu Fua ve Kefreyalı sivillerden oluşan, yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı hain terör saldırısını en sert şekilde kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, "Uluslararası toplumu, Suriye’deki sivillerin saldırılardan korunması ve katillerinin cezalandırılması için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." denildi.
Dün saat 16.00 sularında rejim bölgesinden çıkan konvoyun Raşidin'de bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda, siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Konvoyun güvenliğini sağlayan askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da patlamanın ardından, kınama mesajları yayınlamıştı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
ÖSO, İdlib'te kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı
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