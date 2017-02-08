17:15, 16 Nisan 2017 Pazar

FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı





Trabzon'da hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan doktor, Ordu'da yol uygulaması esnasında gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Ordu'nun Altınordu ilçesinde asayiş uygulaması yaparken M.K'nin kimliğini sorguladı. M.K'nin, Trabzon'daki FETÖ soruşturmasıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit eden ekipler, durumu Terörle Mücadele Şubesine bildirdi. Gözaltına alınan M.K'nin Ordu'daki işlemlerinin ardından Trabzon'a gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, M.K'nin Trabzon'da doktorluk yaptığı ve FETÖ'nün sözde asker imamlarından olduğu ileri sürüldü.

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