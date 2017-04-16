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'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı' davası başlıyor
'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı' davası başlıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılanmasına yarın başlanağı bildirildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan'a kadar devam etmesi planlanan yargılama için Sincan Cezaevi kampüsü içindeki duruşma salonunu kullanacak.

Duruşmalarda sanık savunmalarının ardından, hazır bulunmaları halinde tanıklar dinlenecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu'nun "müşteki" olduğu iddianamede, eski Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Alyaprak dışındaki bütün sanıkların "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları isteniyor.

Olay tarihinde tuğgeneral olan sanık İrfan Arabacı için "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya, diğer bütün sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında gerçekleştirilen darbe girişimi faaliyetlerine iştirak eden, darbe girişimi sırasında karargaha gitmemiş olmalarına rağmen, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından verilen hukuk dışı görevleri kabul ederek atama listelerinde isimleri yer alan ya da darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine karargahtan kaçan kişileri saklayanlar hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.

Darbecilerin, Oramiral Bostanoğlu'nun rehin alınması amacıyla yerini öğrenmeye çalıştıkları ifade edilen iddianamede, sözde Yurtta Sulh Konseyince Deniz Kuvvetleri Karargah Sorumlusu olarak görevlendirilen Arabacı'nın, 15 Temmuz saat 20.48'te birliğe geldiği ve emir komutanın kendisinde olduğunu, birliğe her türlü giriş çıkışın yasaklandığını ve her türlü durumun kendisine rapor edilmesini emrettiği bildirildi.

Ana Ast Komutanlıklarına bağlı yüzer unsurların saat 20.59'da, Arabacı'nın bilgisi dahilinde seyre başladığı anlatılan iddianamede, daha sonra diğer bazı sanıkların da birliğe geldiğine yer verildi.

İddianamede, darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen eylemler sonucunda, karargahta 174 bin 87 liralık hasar meydana geldiği aktarıldı.

Davada yargılanacak sanıklar ise şunlar:

"Adem Sevinç, Ahmet Keklikçi, Ahmet Çağrı Göçmen, Ahmet Zeki Yılmaz, Ahmet Zi̇ya Kireç, Ali Altın, Ali Murat Dede, Alpaslan Akyol, Bora Akyol, Ceyhan Duysak, Doğan Gölcük, Elvan Onur Başer, Emre Bayram, Enver Pöge, Erdal Özer, Erday Ak, Ertuğrul Uzunoğlu, Faruk Kamalak, Fati̇h Alyaprak, Fati̇h Keski̇n, Fati̇h Koç, Ferdi Kesgin, Hakan Karakuzey, Hasan Kulaç, Hilmi Dilmen, Himmet Taner Çengel, İbrahim Çavdar, İhsan Bakar, İrfan Arabacı, Mahmut Arduç, Mehmet Meti̇n, Mehmet Udül, Muhittin Elgin, Murat Mengi, Murat Önen, Murat Sinç, Murat Şirzai, Murat Yılmaz, Mustafa Aslan, Mustafa Mesut, Mustafa Özer, Mustafa Polat, Mücahid İnel, Necati Köksal, Nurhan Uz, Oğuz Karaman, Okan Sayar, Oktay Gündoğdu, Olcay Yüksel, Ömer Faruk Öncü, Özcan Özata, Özgen Aykan, Rahim Kürkcü, Ramazan Karademir, Sali̇h Dağbaşı, Savaş Arslan, Sedat Çeli̇k, Serdar Büyükeren, Serhat Ayyıldız, Sinan Avşar, Sinan Azmi Tosun, Suat Arslan, Suat Mülayim, Süleyman Özgün, Tuna Aygündüz, Tunahan Temel, Tuncel Karakaya, Ufuk Kabasakal, Umut Demirhan, Yaşar Anar, Yıldıray Hazır, Yunus Tosun."

 



İlgili Konular Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 Temmuz darbe girişimi
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