Halk oylamasında sandıktan 'EVET' çıktı

Türk seçmeni, anayasal düzenlemelere ilişkin 7'nci kez sandık başına gitti, 6'sından "evet" sonucu çıktı.
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olarak bilinen 18 maddelik yeni anayasa değişikliği için yapılan son halk oylamasında, saat 22.05 itibarıyla alınan kesin olmayan sonuçlara göre oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 51,35'i "evet", yüzde 48,65'i "hayır" oyu verdi.
Türkiye'de anayasal düzenlemelerle ilgili bugüne kadar 7 kez halk oylaması yapıldı.
Yeni anayasal düzenlemelere ilişkin ilk referandum, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından hazırlanan 1961 Anayasası için yapıldı. 9 Temmuz 1961'deki halk oylamasına katılım oranı yüzde 81 oldu. Yeni anayasa, sandık başına giden seçmenin yüzde 38,3'ünün ''hayır'' oyuna karşılık, yüzde 61,7'sinin ''evet'' oyuyla kabul edildi.
Türk seçmeni, bundan 21 yıl sonra, yine bir askeri müdahalenin ardından, ''1982 Anayasası''nın halkoyuna sunulması üzerine 2'nci kez sandık başına gitti. 2'nci referandum, 1980 askeri müdahalesinin ardından hazırlanan 1982 Anayasası için 7 Kasım 1982'de yapıldı. Katılım oranının yüzde 91,3 olduğu halk oylamasında, sandık başına giden seçmenlerin yüzde 91,4'ü ''kabul'', yüzde 8,6'sı ''ret'' oyu kullandı.
Türkiye'deki 3'üncü halk oylaması, 1982 Anayasası'nın Geçici 4'üncü Maddesi ile getirilen siyasi yasakların kalkıp kalkmaması konusunda 6 Eylül 1987'de yapıldı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Eylül 1987'de açıkladığı sonuçlara göre, halk oylamasına katılım oranı yüzde 93,6 oldu. Geçerli oyların yüzde 50,2'si ''evet'', yüzde 49,8'i ''hayır'' çıktı.
Türk seçmeninin önüne 4'üncü kez getirilen halk oylamasının konusunu ise Anayasa'nın 127'nci maddesindeki yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınıp alınmaması oldu. Bu halk oylaması 25 Eylül 1988'de yapıldı. Katılım oranının yüzde 88,8 olduğu bu halk oylamasında seçmenlerin yüzde 65'i değişiklik için ''hayır'', yüzde 35'i ''evet'' oyu kullandı.
Anayasal metinlere ilişkin 5'inci halk oylaması ise 21 Ekim 2007'de yapıldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından ve "5 artı 5" sistemiyle seçilmesini öngören düzenlemenin de arasında yer aldığı anayasa değişiklikleri, 22 Temmuz'daki milletvekili seçiminin ardından halk oyuna sunuldu.
Katılım oranının yüzde 67,5 olduğu bu oylamada geçerli oyların yüzde 68,95'i ''evet'', yüzde 31,05'i ise ''hayır'' yönünde oldu ve böylece anayasa değişikliği kabul edildi.
Türk seçmeni, 12 Eylül askeri müdahalesinin 30'uncu yılında, anayasal düzenlemelerle ilgili 6'ncı kez sandık başına gitti. 12 Eylül 2010'da yapılan halk oylamasında, 49 milyon 446 bin 269 seçmen toplam 151 bin 546 sandıkta oy kullandı. Katılım oranının yüzde 77'yi geçtiği bu halk oylamasından da yüzde 58 çoğunlukla "evet" oyu çıkmıştı.
Türkiye'de seçmenler, 7'nci kez 18 maddelik yeni anayasa değişikliği için bugün sandık başındaydı. "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" öngören yeni değişiklik için yapılan halk oylamasında saat 22.05 itibarıyla alınan kesin olmayan sonuçlara göre, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 51,35'i "evet", yüzde 48,65'i "hayır" oyu verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 22.05 itibarıyla kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,35 "evet", yüzde 48,65 "hayır" oyu çıktı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir." dedi.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu
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