18:13, 16 Nisan 2017 Pazar

Türkiye genelinde referandum sonuçlarında son durum





Türkiye, referandum için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 18.10 itibarıyla "evet" oyları oranı yüzde 58,6; "hayır" oyları oranı ise yüzde 41,4 oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 18 maddelik anayasa değişikliği için referandum düzenlendi. Yurt genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandığa gitti.



Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı.



Türkiye genelinde saat 18.10 itibarıyla sonuçlar şu şekilde:



Evet: 58.6

Hayır: 41,4



2017 Referandumu'nda açılan sandık sayısı saat 18.10 itibarıyla yüzde 44 oldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.