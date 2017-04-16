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Türkiye genelinde referandum sonuçlarında son durum
Türkiye genelinde referandum sonuçlarında son durum

Türkiye, referandum için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 18.10 itibarıyla "evet" oyları oranı yüzde 58,6; "hayır" oyları oranı ise yüzde 41,4 oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

18 maddelik anayasa değişikliği için referandum düzenlendi.

Yurt genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandığa gitti.

Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. 

Türkiye genelinde saat 18.10 itibarıyla sonuçlar şu şekilde:

Evet: 58.6
Hayır: 41,4

2017 Referandumu'nda açılan sandık sayısı saat 18.10 itibarıyla yüzde 44 oldu.



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Güncel Haberleri
Türkiye genelinde referandum sonuçlarında son durum
Türkiye genelinde referandum sonuçlarında son durum

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