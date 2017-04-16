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'Kuzey Kore'ye karşı masada çok sayıda seçenek var'
'Kuzey Kore'ye karşı masada çok sayıda seçenek var'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Kuzey Kore'ye karşı masada "çok sayıda seçenek" olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Kuzey Kore'ye karşı masada "çok sayıda seçenek" olduğunu söyledi.

ABD televizyon kanalı ABC News'e konuşan McMaster, Kuzey Kore'nin son füze denemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin füze denemesini "devam etmekte olan kışkırtıcı tavırlar" diye tanımlayan Herbert Raymond McMaster, "Kuzey Kore'ye karşı çok sayıda seçenek var. ABD yönetimi daha kötüsünün gerçekleşmemesi için askeri bir adım atabilir." dedi.

McMaster, "Başkan Trump açık bir şekilde Kuzey Kore'nin kışkırtıcı tavırlarına karşı sessiz kalmayacağını belirtti. Kuzey Kore'nin girişimleri bölgedeki müttefik ve partnerlerimizi tehdit ediyor. Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda gerekli adımlar atılacaktır." diye konuştu.

Herbert Raymond McMaster, "Sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için askeri bir adım dahi atılabilir." açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı, dün yazılı bir açıklamaya yaparak, "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek, füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığına vurgu yapılmıştı.



İlgili Konular Kuzey Kore ABD trump
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