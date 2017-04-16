'Kuzey Kore'ye karşı masada çok sayıda seçenek var'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Kuzey Kore'ye karşı masada "çok sayıda seçenek" olduğunu söyledi.
ABD televizyon kanalı ABC News'e konuşan McMaster, Kuzey Kore'nin son füze denemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kuzey Kore'nin füze denemesini "devam etmekte olan kışkırtıcı tavırlar" diye tanımlayan Herbert Raymond McMaster, "Kuzey Kore'ye karşı çok sayıda seçenek var. ABD yönetimi daha kötüsünün gerçekleşmemesi için askeri bir adım atabilir." dedi.
McMaster, "Başkan Trump açık bir şekilde Kuzey Kore'nin kışkırtıcı tavırlarına karşı sessiz kalmayacağını belirtti. Kuzey Kore'nin girişimleri bölgedeki müttefik ve partnerlerimizi tehdit ediyor. Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda gerekli adımlar atılacaktır." diye konuştu.
Herbert Raymond McMaster, "Sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için askeri bir adım dahi atılabilir." açıklamasında bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı, dün yazılı bir açıklamaya yaparak, "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti." ifadesini kullanmıştı.
Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek, füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığına vurgu yapılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Kuzey Kore'ye karşı masada "çok sayıda seçenek" olduğunu söyledi
ÖSO, İdlib'te kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı
Bosna Savaşı sırasında Vitez şehri yakınlarında bulunan Ahmiçi Köyü'nde, Hırvat birlikleri tarafından 16 Nisan 1993'te katledilen 116 Boşnak için anma töreni düzenlendi
Gazze'de engelliler Filistin'de ayrılığın sona ermesi ve on yıldır devam eden İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi
İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli kadın hükümlü Lina el-Cerbuni 15 yıllık cezasının ardından serbest bırakıldı.
Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin Avrupa Birliğinden ayrılma kararına ilişkin, "Ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir" dedi
Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tek elektrik santralinde üretimin durduğu bildirildi
ABD'nin Alaska eyaletinde bir petrol kuyusundan hem petrol hem doğalgaz sızıntısının olduğu bildirildi
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri geniş kapsamlı askeri tatbikata başladı
ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını açıkladı
Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı
Çekya, AB'nin sığınmacıları üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği kota sistemi kapsamında sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın füze kapasitesini artırmak için kimseden izin almayacağını söyledi
Suriye'de Esed rejimi ile muhaliflerin vardığı anlaşma neticesinde 4 kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeler tamamlandı
California Berkeley’de karşıt gruplar ile Donald Trump’u destekleyenler karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada bir çok gösterici yaralanırken bazı göstericiler de gözaltına alındı.
Suriye'de Beşşar Esed yönetimine bağlı savaş uçaklarının Humus'un Hula ilçesinde yerleşim yerine düzenlediği hava saldırılarında 13 sivil yaralandı