Banja Luka Neyimiz Olur?

Dr. Mehmet Ali Debre
Bosna Hersek'in ikinci en büyük kenti Banja Luka. Ayni zamanda Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti.
Banja Luka şehri Saraybosna'dan yaklaşık 60 sene sonra feth olunmuş (1527-1528). Macar ve Alman topraklarına açılan bir kapı olan Banja Luka’nın alınması için Osmanlı ordusu ciddi gayret sarfetmiş. Aslında Saraybosna'ya yaklaşık 250 Kilometre uzaklıkta olan bu şehrin 60 sene boyunca alınamaması gerek zorlu coğrafi koşulların gerek de Osmanlı Devleti'nin askeri kapasitesinin birer göstergesi olabilir.
Fetihten sonra şehir İslamlaşma surecine girmiş ve yaklaşık 50 sene içinde şehir merkezinin çoğunluğunu Müslümanlar oluşturur hale gelmiş. 1580'den sonra Osmanlı'nın sancak başkenti olmuş. Mehmet Paşa'nın yakın akrabası Sokullu Ferhat Paşa (Ferhat Sokolovic) bu şehirde Osmanlı Hükümetini temsilen bulunmuş. Şehrin merkezine inşaa edilen Camiiye (Ferhadiye Camii) kendisinin ismi verilmiş.
Yine donemin ilim adamlarından Gelibolulu Mustafa Ali'nin Zubdetu't-Tevarih'i burada yazdığı rivayet edilmektedir.
(Savaş zamanı yıkılan Ferhadiye Camii’nin 2 sene önce TİKA tarafından onarımı tamamlandı ve tekrar hizmete girdi)
Banja Luka hakkında detaylı bilgileri Evliya Çelebi seyahatnamesinden de bulabiliyoruz. Evliya Çelebi Banja Luka'da yaklaşık 45 camii olduğunu not etmektedir. Evliya Çelebi'nin ziyaretinden kısa sure sonra Banja Luka'nın tarihi değişmeye başlamıştır. 1699'daki Karlofça Anlaşmasından sonra sınır konumunda kalan Banja Luka zor dönemler geçirmiştir. 18.Yuzyılda Belgrad birkaç kez el değiştirmiş ancak Banja Luka hep Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Bu yuzyıl boyunca çeşitli defalar Avusturya-Macaristan ordusu tarafından istila edilmiştir.
1876 Berlin Anlaşmasıyla Banja Luka da fiilen Osmanlı kontrolunden çıkmış ve Avusturya-Macaristan himayesine girmiş. Bu tarihten itibaren bölgedeki Musluman ahali sürekli olarak göç vermiş. Yine de Banja Luka içinde ve çevresindeki Müslüman toplum sınır bölgesinde yaşamalarına rağmen tamamen yok olmamıştır. Hatta 20.Yüzyıl Bosna Reisu’l-Ulemalarından İbrahim Maglajlic Banja Luka doğumlu olup İstanbul'da eğitim almıştır.
Yugoslavya döneminde çok kültürlu yapısını koruyan Banja Luka nufusunun yaklaşık yüzde 50'sı Ortodoks, yüzde 20'i Müslüman, yüzde 20'i de Katolik olarak kaydediliyordu. Ancak 1992'de Bosnalı Sırpların başlattığı saldırılar neticesinde bölgedeki Muslumanlar tekrar göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu bölgeye yakın özellikle Omraska kampında Müslümanlara karşı uygulanan zulm ve işkenceler resmi kayıtlara tüm detayları ile girmiştir. Ancak Doğu Bosna'daki durumun aksine Banja Luka ve civarındaki Müslüman Boşnak nüfus yok olmamıştır.
Bugün itibariyle Banja Luka'da yaklaşık 15-20.000 Müslüman’ın yaşadığı kaydedilmektedir. Ancak bu nüfusun bir kısmının başka yerlerde yaşadığı bilinmektedir. Ortodoks nufus ise Bosna'nın diğer bölgelerinden gelen göç ile ciddi sayıda artmıştır. Özellikle Saraybosna'dan ayrılan Sırplar Banja Luka'ya yerleşmiş ve burada yeni bir hayat kurmuşlardır. Sırp Cumhuriyeti'nin de facto olarak başkent ilan ettiği Banja Luka'nın aldığı ciddi yatırımlar ile Saraybosna'dan sonra ulkenin en gelişmiş şehri olduğunu söylemek mümkündür.
Osmanlı Rumelisine duyduğumuz özlem devam ederken geride kalan mazi hepimizi hüzünlendiriyor.
Bosna Hersek'in ikinci en büyük kenti Banja Luka'nın tarihi hakkındaki detaylı bilgileri incelediğimizde, Osmanlı Rumelisine duyduğumuz özlemin devam ederken geride kalan mazi hepimizi hüzünlendiriyor.
Serbest ticaretin ve korumacı politikalara karşı eylemlerin, G20’nin adeta mottoları hâline gelmiş olduğu düşünüldüğünde bu seneki bildirge yeni bir döneme işaret ediyor da denebilir.
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, dünyanın gördüğü en şiddetli insani kriz olarak dünyanın açlık krizinin eşiğinde olduğu belirtildi
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Cinping’in buluşması dünya genelinde etkileri merakla beklenen bir gelişmeydi. Görüşme öncesi ve esnasında ‘askeri alanda’ tanık olunan hareketliliğin, görüşmenin seyrinde belirleyici olduğu anlaşılıyor.
Varil bombaları, hastane, okul ve pazar gibi sivillerin yoğunlukta olduğu yerlerin bombalanması, işkence ve yargısız infazlar dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor
Mitolojilerle yüklü inanç yapıları, kitaplı dinlerin uzun dönemli varlığı Asya-Pasifik bölgesinde dini devlet ve hükümet politikalarından azede kılmak yerine, tam da siyaset ve toplum ilişkilerinde başat bir yere taşıyor
Türkiye-AB ilişkilerinde bugün yaşanan kriz, 1997’den farklı olarak, siyasi-ekonomik, kültürel-idari boyutların tümünü kapsayan ve geri dönüşü çok zor olabilecek 'büyük ve bütünsel kriz' riskini taşıyor
AB'nin hafta sonu Roma'da kabul ettiği sonuç bildirgesinde yer alan "Avrupa bizim ortak geleceğimiz" ifadesinin aksine Kant'ın tasavvur ettiği Avrupa'dan çok Hobbes'cu bir Avrupa olma yolunda
Müslüman Kardeşler ve Selefi hareketler gibi İslami referanslı siyasi oluşumların iyice bastırıldığı, 25 Ocak Devrimi'nde aktif rol üstlenen 6 Nisan Hareketi gibi devrim ve değişim yanlısı hareketlerin şeytanlaştırılarak illegalleştirildiği bir ortamda, Mübarek ve oğullarının tekrar siyasete dönmesinin önünde ciddi bir engel bulunmuyor
Uluslararası Adalet Divanı, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesi talebini reddetti
Avrupa’daki aşırı sağa yönelen değişim dalgasının tüm Ortadoğu ülkelerine verdiği rahatsızlık devam ederken düzenlenen Al Sharq Forum'unda güvenlik, tehdit, devletlerarası anlaşmazlıkların çözümünde yabancı güçlerin etkisi üzerine bir çok konu masaya yatırıldı
Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmelerde ABD lokomotif olma işlevinden çekilse de, bölge potansiyel değerinden bir şey kaybetmediği gibi, IORA toplantılarında olduğu gibi yeni alternatif blokların oluşumuna da el verecek kapasiteye sahip.
Türk Dışişleri Bakanı’nın Hollanda'ya girmesine engel olmak ya da diplomatik pasaport sahibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının Başkonsolosluk binasına gitmesini engellemek hatta daha ileriye giderek Bakanı sınır dışı etmek milletlerarası hukuk açısından bir kural tanımazlık olarak dünya gündemine oturdu
On gün önce Almanya ile başlayan gerilimin ardından karşıtlar cephesi genişlerken, (beş ülke) Rotterdam'da haftasonu yaşananlar Hollanda'da yaşayan Türkler ve Müslümanlar için yeni bir dönemin habercisi
Suriye savaşında sürekli değişen dengeler ve günlük ittifaklar baş döndürücü bir hal almış durumda
Almanya, Hollanda ve Avusturya, medyanın kışkırtıcı yayınları ve aşırı sağ rüzgarın etkisi ile Türkiye'deki referanduma açık bir şekilde taraf oldu