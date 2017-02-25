Başbakan Yıldırım açıklama yapacak

Eski Başbakan Davutoğlu'ndan referandum yorumu

Eski Başbakan Davutoğlu, ''Bütün gün sandığa giden vatandaşımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygı ve muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam da karar ne olursa olsun milli iradenin tecellisidir" dedi