20:03, 16 Nisan 2017 Pazar

Hakkari'de terör saldırısı: 3'ü asker 4 yaralı



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Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lılarca askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari Çukurca'da PKK mensupları tarafından askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK'lılarca roketatarlı saldırı düzenlendi. Olayda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

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