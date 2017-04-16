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22:57, 16 Nisan 2017 Pazar
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Güncelleme: 20:50, 16 Nisan 2017 Pazar

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Yıldırım'dan torunlarıyla halk oylaması mesajı
Yıldırım'dan torunlarıyla halk oylaması mesajı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları, Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti.

Yıldırım, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu İzmir'de kullanmasının ardından, Ankara'ya geldi.

Sandık sonuçlarını Başbakanlık Resmi Konutu'nda kurulan ekranlardan takip eden Başbakan Yıldırım'a, ailesi ve yakın çalışma arkadaşları eşlik etti.

Başbakan Yıldırım'ın, torunlarıyla beraber çekilen görüntüsü AK Parti'nin resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

"Saat 20.30'da tüm vatandaşlarımızı AK Parti Genel Merkezi'ne davet ediyorum.'' notuyla paylaşılan görüntüde, Başbakan Yıldırım, torunlarının "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı keyfine bak." mesajına gülümseyerek, karşılık verdi.



İlgili Konular AK Parti Binali Yıldırım anayasa değişikliği referandum
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