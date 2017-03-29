Dünya Bülteni Haber Portalı

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"Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylaması sonuçlarına ilişkin Tarabya'daki Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, sonuçlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

"İRADESİNE SAHİP ÇIKAN MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini belirten Erdoğan,"Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün 200 yıllık kadim bir tartışma konusunda tarihi bir karar verdiğini vurgulayarak, "Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün." ifadelerini kullandı. 

"TÜRKİYE, HER TÜRLÜ SORUNU, SIKINTIYI, KRİZİ AŞABİLECEK GÜÇTE VE KABİLİYETTEDİR"

16 Nisan halk oylamasının, Türk milletinin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önümüze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gördük." 

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek halk oylaması sürecinde gerekse sandık başında tercihini 'evet' yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'evet' yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca değerlidir. 16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır." 

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DEFA BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİME KARAR VERMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anayasa değişikliğinin herhangi bir değişikliği olmadığını anımsatarak, "Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan çok çok önemli." dedi.

 

 



İlgili Konular Tayyip Erdoğan anayasa değişikliği referandum
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