Dünya Bülteni Haber Portalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylaması sonuçlarına ilişkin Tarabya'daki Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, sonuçlara ilişkin şunları kaydetti:
"Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini belirten Erdoğan,"Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün 200 yıllık kadim bir tartışma konusunda tarihi bir karar verdiğini vurgulayarak, "Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün." ifadelerini kullandı.
16 Nisan halk oylamasının, Türk milletinin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:
"Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önümüze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gördük."
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerek halk oylaması sürecinde gerekse sandık başında tercihini 'evet' yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'evet' yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca değerlidir. 16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anayasa değişikliğinin herhangi bir değişikliği olmadığını anımsatarak, "Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan çok çok önemli." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 22.05 itibarıyla kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,35 "evet", yüzde 48,65 "hayır" oyu çıktı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir." dedi.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu
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