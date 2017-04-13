23:02, 16 Nisan 2017 Pazar

Halk oylaması sonrası dolar sert düştü





Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından dolar/TL 3,6250'yi gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dolar/TL, halkoylamasının ardından sert düşüşle 3,6250'yi gördü. Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından uluslararası piyasada yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar/TL 3,6250'yi gördü. Dolar/TL, cuma günü yurt içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyretmiş ve hafta kapanışına yakın uluslararası piyasada 3,7376'ya kadar çıkmıştı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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