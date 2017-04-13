Halk oylaması sonrası dolar sert düştü

Dolar/TL, halkoylamasının ardından sert düşüşle 3,6250'yi gördü.
Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından uluslararası piyasada yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar/TL 3,6250'yi gördü.
Dolar/TL, cuma günü yurt içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyretmiş ve hafta kapanışına yakın uluslararası piyasada 3,7376'ya kadar çıkmıştı.
YSK Başkanı Güven, saat 23.00 itibarıyla 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğunu, bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıktığını açıkladı
Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından dolar/TL 3,6250'yi gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 22.05 itibarıyla kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,35 "evet", yüzde 48,65 "hayır" oyu çıktı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir." dedi.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu
Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lılarca askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak.
YSK, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından yayın yasağını saat 18.01 itibarıyla kaldırdı
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için yurt dışında kullanılan oyların sayımına ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde başlandı
Trabzon'da hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan doktor, Ordu'da yol uygulaması esnasında gözaltına alındı
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemi tüm yurtta tamamlandı
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