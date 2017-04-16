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YSK'dan referandum sonrası ilk açıklama
YSK'dan referandum sonrası ilk açıklama

YSK Başkanı Güven, saat 23.00 itibarıyla 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğunu, bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıktığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

YSK Başkanı Sadi Güven, halk oylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Saat 23.00 itibarıyla açılan sandıklardaki seçmen sayısının 56 milyon 147 bin 506 olduğu, sisteme girilmeyen toplam 594 bin 76 seçmenin olduğu, 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516 olduğu, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Güven, "Seçimlerde kullanılan oy pusulaları ve zarfları filigranlı olup kurul tarafından özel olarak üretilmektedir. Sandık kurulları, seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçim bittikten sonra sayıma geçilmeden önce oy pusulası, zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısının sağlamasını yapmaktadır." dedi.

"MÜHÜRSÜZ OY PUSULASI KARARI İLK KEZ ALINMADI"

Yüksek Seçim Kurulunun, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almadığını söyleyen Güven, kesin sonuçların itiraz süreleri dikkate alındığında en geç 11-12 gün sonra açıklanacağını kaydetti.

Güven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'nın maçın ortasında kuralları değiştirdiği" söylemine ilişkin de "Maç oynarken kural değiştirmedik." dedi.

"KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR"

Seçmene mühürsüz verilen oy pusulalarının, geçersiz sayılmalarını gerektirecek nitelikte görülmediğini belirten Güven, "Bu nitelikte olan oy pusulalarının geçerli sayılmasına karar verilmiştir. Kurulumuz bu kararı oy verme işlemi sonuçları sisteme aktarılmadan ve oy birliğiyle almıştır." şeklinde konuştu.



İlgili Konular referandum anayasa değişikliği YSK
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