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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2017

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek. 


EKONOMİ

1- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistikleri ile 1990-2015 dönemi sera gazı emisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 


2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 


3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

 

GÜNCEL

1- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere konfederasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)


SPOR

1- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin kulüp başkanı Işık Eyigüngör, Spine Tower'da basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30) 

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 20 Nisan Perşembe günü evinde oynayacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/19.00) 



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