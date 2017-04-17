Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek.
EKONOMİ
1- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistikleri ile 1990-2015 dönemi sera gazı emisyonu verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
GÜNCEL
1- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere konfederasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin kulüp başkanı Işık Eyigüngör, Spine Tower'da basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.30)
2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 20 Nisan Perşembe günü evinde oynayacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İstanbul/19.00)
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Moskova'da üçlü görüşmede bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşecek
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
İtalya, G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde 2 gün boyunca G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. G7 ülkeleri, terör başta olmak üzere küresel gelişmeleri, Suriye, Irak, Libya, İran, Ukrayna ve Afrika'yı ele alacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek İstanbul mitingine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
ABD'nin Suriye'de Şairat Hava Üssü'nü bombalaması üzerine uluslararası görüşmeler hızlandı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
FETÖ/PDY soruşturmasında, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinden isimlerini bilmediğim örgüte yakın iki polis memuru tarafından Bursa'ya 2 konteyner hacminde, tırla para getirildi" ifadesi verildi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireyler ve aileleri ile bir araya gelecek.