09:22, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2017





Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek.

EKONOMİ 1- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistikleri ile 1990-2015 dönemi sera gazı emisyonu verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam) GÜNCEL 1- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere konfederasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)

SPOR 1- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin kulüp başkanı Işık Eyigüngör, Spine Tower'da basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.30) 2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 20 Nisan Perşembe günü evinde oynayacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İstanbul/19.00)

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