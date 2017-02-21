Yeni sistemde ilk gün, üç düzenleme yürürlüğe girecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirilmesini ve
cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesini öngören anayasa değişikliğinin dünkü referandumda kabul edilmesinin ardından üç değişiklik 2019 beklenmeden yürürlüğe girecek.
Referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre anayasa düzenlemesi yüzde 51'in üzerinde destek alırken, muhalefet sonuçların "meşruiyetini" tartışmaya açtı. Değişikliklerin büyük bir çoğunluğu 3 Kasım 2019'da hayata geçerken, üç değişiklik ise hemen yürürlüğe girecek.
Bu çerçevede Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 30 gün içerisinde yeniden yapılandırılacak, askeri yargının kaldırılması hemen yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı'nın partiye üyelik hakkı da hemen uygulanabilecek. Kabul edilen düzenleme ile ilk üçü hemen yürürlüğe girecek
olanlar olmak üzere uygulamaya girecek olan değişiklikler şöyle:
- Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmesi şartı kaldırılmasıyla, cumhurbaşkanının partisine üye ve genel başkan olabilmesinin önü açıldı.
- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ismi 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değişerek, üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı da üçten ikiye düşürülecek. Adalet Bakanı ile
müsteşarının doğal üye olacağı Kurul'un dört üyesini cumhurbaşkanı, yedisini TBMM seçecek.
- Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.
YSK Başkanı Güven, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan (mühürsüz oy pusulaları), geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır" dedi
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Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk gününde üç düzenleme hemen yürürlüğe girecek
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında seçmenin sandığa gitme oranı yüzde 85,46 oldu. Yurt dışındaki seçmenin sandığa gitme oranı ise yüzde 46,95 olarak gerçekleşti
YSK Başkanı Güven, saat 23.00 itibarıyla 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğunu, bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıktığını açıkladı
Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından dolar/TL 3,6250'yi gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 22.05 itibarıyla kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,35 "evet", yüzde 48,65 "hayır" oyu çıktı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir." dedi.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu
Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lılarca askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak.