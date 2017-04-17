Irak, Mısır'a aylık 1 milyon varil petrol satacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısır Petrol Bakanı Tareq Al-Molla tarafından yapılan açıklamada, Mısır Bakanlar Kurulu’nun Irak’tan her ay 1 Milyon varil petrol alımını onayladığı, önümüzdeki günlerde bu konuda ırak tarafı ile sözleşme imzalanacağı, ilk sevkiyatın 1 Mayıs tarihinde Mısır’a ulaşacağı, bu proje ile Irak’tan ilk kez aracısız petrol alımının gerçekleştirileceği ifade edildi.
Suudi Aramco ile ihtilafa düşen Mısır, son dönemde petrol temini konusunda önemli sorunlar yaşıyor. Son altı aydır Mısır farklı kaynaklardan petrol temin etmeye çalışıyor.
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