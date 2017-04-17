09:39, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Irak, Mısır'a aylık 1 milyon varil petrol satacak





Mısır petrol sorununu Irak ile çözdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır Petrol Bakanı Tareq Al-Molla tarafından yapılan açıklamada, Mısır Bakanlar Kurulu’nun Irak’tan her ay 1 Milyon varil petrol alımını onayladığı, önümüzdeki günlerde bu konuda ırak tarafı ile sözleşme imzalanacağı, ilk sevkiyatın 1 Mayıs tarihinde Mısır’a ulaşacağı, bu proje ile Irak’tan ilk kez aracısız petrol alımının gerçekleştirileceği ifade edildi. Suudi Aramco ile ihtilafa düşen Mısır, son dönemde petrol temini konusunda önemli sorunlar yaşıyor. Son altı aydır Mısır farklı kaynaklardan petrol temin etmeye çalışıyor.

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