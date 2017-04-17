Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarına karşı gösterdikleri "stratejik sabrın" tükendiğini açıkladı.
Asya turu kapsamında Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret eden Mike, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." dedi.
Kuzey Kore'nin ilk nükleer silah denemesinden bu yana yarım asır geçtiğine, ABD'nin bu dönemde stratejik sabır gösterdiğine dikkat çeken Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz. Ayrıca sürekli balistik füze kullanması ve test etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore'nin önceki gün yaptığı füze atışını "provokasyon" olarak niteleyen Pence, "ABD ve müttefikleri, Güney Kore'yi korumak ve bölgede istikrarı sağlamak için hedeflerine ya barışçıl yollarla ya da en nihayetinde ne gerekiyorsa onu yaparak ulaşacaktır." diye konuştu.
Pence'in 10 günlük Asya turu çerçevesinde Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Avustralya liderleriyle görüşmesi bekleniyor.
ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün yazılı açıklamaya yaparak "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti." ifadesini kullanmıştı.
Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığı kaydedilmişti.
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