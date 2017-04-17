Dışişleri'nden Halep saldırısına kınama

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Halep kentinde Raşidin bölgesinde düzenlenen saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Halep'in Raşidin bölgesinde meydana gelen ve çoğu sivil onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan hain saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Bu tür insanlık dramlarının tekrar etmesinin engellenmesi için sivillerin bulundukları yerlerde güvenliklerinin sağlanması ve insani yardımların mahallinde kendilerine ulaştırılması, bu amaçla güvenli bölgeler tesis edilmesi zaruri görülmektedir." ifadesine yer verildi.
Açıklama ayrıca, bu saldırının, Suriye'de 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesinin ve ülke çapına yayılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.
YSK Başkanı Güven, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan (mühürsüz oy pusulaları), geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır" dedi
Dışişleri Bakanlığı Halep'in Raşidin bölgesindeki saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk gününde üç düzenleme hemen yürürlüğe girecek
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında seçmenin sandığa gitme oranı yüzde 85,46 oldu. Yurt dışındaki seçmenin sandığa gitme oranı ise yüzde 46,95 olarak gerçekleşti
YSK Başkanı Güven, saat 23.00 itibarıyla 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğunu, bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıktığını açıkladı
Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından dolar/TL 3,6250'yi gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 22.05 itibarıyla kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,35 "evet", yüzde 48,65 "hayır" oyu çıktı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir." dedi.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu
Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lılarca askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak.