Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:28, 17 Nisan 2017 Pazartesi
Dış Politika
10:16, 17 Nisan 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Dışişleri'nden Halep saldırısına kınama
Dışişleri'nden Halep saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Halep'in Raşidin bölgesindeki saldırıyı kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Halep kentinde Raşidin bölgesinde düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Halep'in Raşidin bölgesinde meydana gelen ve çoğu sivil onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan hain saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Bu tür insanlık dramlarının tekrar etmesinin engellenmesi için sivillerin bulundukları yerlerde güvenliklerinin sağlanması ve insani yardımların mahallinde kendilerine ulaştırılması, bu amaçla güvenli bölgeler tesis edilmesi zaruri görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklama ayrıca, bu saldırının, Suriye'de 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesinin ve ülke çapına yayılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.



İlgili Konular Halep ateşkes
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Erdoğan'dan Özal'ın mezarına ziyaret
Erdoğan'dan Özal'ın mezarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın mezarını ziyaret ediyor
YSK'dan mühürsüz oy açıklaması
YSK'dan mühürsüz oy açıklaması

YSK Başkanı Güven, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan (mühürsüz oy pusulaları), geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır" dedi
Dışişleri'nden Halep saldırısına kınama
Dışişleri'nden Halep saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Halep'in Raşidin bölgesindeki saldırıyı kınadı
Yeni sistemde ilk gün üç düzenleme yürürlüğe girecek
Yeni sistemde ilk gün, üç düzenleme yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk gününde üç düzenleme hemen yürürlüğe girecek
Halk oylamasında katılım oranı yüzde 85 46 oldu
Halk oylamasında katılım oranı yüzde 85,46 oldu

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında seçmenin sandığa gitme oranı yüzde 85,46 oldu. Yurt dışındaki seçmenin sandığa gitme oranı ise yüzde 46,95 olarak gerçekleşti
YSK'dan referandum sonrası ilk açıklama
YSK'dan referandum sonrası ilk açıklama

YSK Başkanı Güven, saat 23.00 itibarıyla 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğunu, bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıktığını açıkladı
Halk oylaması sonrası dolar sert düştü
Halk oylaması sonrası dolar sert düştü

Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından dolar/TL 3,6250'yi gördü
quot Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum quot
"Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Başbakan Yıldırım balkon konuşması yaptı
Başbakan Yıldırım balkon konuşması yaptı

Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.
Erdoğan'dan liderlere referandum tebriği
Erdoğan'dan liderlere referandum tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti
Halk oylamasında sandıktan 'EVET' çıktı
Halk oylamasında sandıktan 'EVET' çıktı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 22.05 itibarıyla kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,35 "evet", yüzde 48,65 "hayır" oyu çıktı
Yıldırım'dan torunlarıyla halk oylaması mesajı
Yıldırım'dan torunlarıyla halk oylaması mesajı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti
Bahçeli'den referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirme
Bahçeli'den referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirme

MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir." dedi.
En yüksek 'evet' ve 'hayır' oyunun çıktığı iller
En yüksek 'evet' ve 'hayır' oyunun çıktığı iller

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu
Hakkari'de terör saldırısı 3'ü asker 4 yaralı
Hakkari'de terör saldırısı: 3'ü asker 4 yaralı

Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lılarca askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı' davası başlıyor
'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı' davası başlıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak.

Haberler

Halep'teki savaş mağdurları için Almanya'da "barış koşusu"
Halep'teki savaş mağdurları için Almanya'da quot barış koşusu quot

Halep'te tahliyeler yeniden başladı
Halep'te tahliyeler yeniden başladı

Halep'te tahliyeler yeniden başladı
Halep'te tahliyeler yeniden başladı

Halep'te rehineler serbest; ilk ateşte 14 ölü
Halep'te rehineler serbest ilk ateşte 14 ölü

Başbakan Yıldırım'dan İran'a Halep telefonu
Başbakan Yıldırım'dan İran'a Halep telefonu

Halep'ten 24 saatte 6 bin 400 tahliye
Halep'ten 24 saatte 6 bin 400 tahliye

Sınıra kamp kurulabilir
Sınıra kamp kurulabilir

Halep'ten ilk tahliye konvoyu muhaliflerin bölgesinde
Halep'ten ilk tahliye konvoyu muhaliflerin bölgesinde






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 