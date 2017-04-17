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Yemen'de El-Kaide operasyonu
Yemen'de El-Kaide operasyonu

ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava aracı, Ebyen'de El-Kaide hedeflerine saldırı düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'de ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava aracıyla (İHA) Ebyen vilayetinde El-Kaide hedeflerine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yemen Terörle Mücadele Güçleri'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, ABD'ye ait olduğu tahmin edilen İHA'nın, ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinde hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Kent merkezindeki Zencebar'a bağlı Karn Emarin köyünde El-Kaide yöneticilerini taşıyan bir aracın hedef alındığı saldırıda bazı örgüt üyelerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Ebyen'in batısındaki Lahic vilayetinde de Yemen güvenlik güçleri tarafından El-Kaide operasyonu düzenlendi.

Lahic Emniyet Müdürü Salih es-Seyyid yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin aldığı istihbarat neticesinde kent merkezi El-Huta'nın doğusundaki üç ayrı bölgede düzenlediği operasyonda ikisi örgüt yöneticisi 5 kişinin yakalandığını söyledi.

Seyyid, operasyonda çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiğini kaydetti.

Terör örgütü El-Kaide, Husilerin boşalttığı Huta'nın neredeyse tamamında ağustos ayından bu yana kontrolü elinde bulunduruyor.



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