YSK'dan mühürsüz oy açıklaması

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili alınan "mühürsüz oy kararı" tartışmalarıyla ilgili, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır." dedi.
Güven, YSK'ya gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kurul'un, "mühürsüz oy verme" kararıyla ilgili tartışmalarla ilgili dün gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatan Güven, konuyu bir kez daha vatandaşlara izah etmek istediğini söyledi.
Oy vermenin vatandaşların anayasal hakkı olduğuna işaret eden Güven, bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladıklarını belirtti. Güven, "Köylü Ahmet Ağa, esnaf Mehmet Ağa, memur filanca, siyasetçi Mehmet Bey, herkes sandığın başına gittiğinde önce bu listede isminin olup olmadığına bakılıyor. Şartlara haiz ve seçmen listesinde ismi varsa bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası, zarfı seçmene sandık kurulu tarafından mühürle birlikte veriliyor." diye konuştu.
Vatandaşlara verilen zarf ve oy pusulalarının fligranlı, YSK tarafından özel üretilen evrak olduğunu, paralardaki gibi kaldırıldığında YSK'nın isminin arkada görülebileceğini ifade eden Güven, "Yani akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Zaten sahte olan oy pusulası ve zarf geçerli değildir. Onda kimsenin herhangi bir şüphesi yok." ifadelerini kullandı.
Güven, filigranlı üretilen oy pusulası ve zarfların yanında yasa koyucunun ikinci tedbir alarak, oradaki sandık kurulu başkan ve üyelerinin mühür basması şartını getirdiğini anlattı.
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Sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcilerinin görev yaptığını hatırlatan Güven, şöyle konuştu:
"Onların yaptıkları hata, ihmal veya kasıt nedeniyle biz YSK olarak vatandaşın anayasal hakkını kullanması gerektiğine, iradesinin sandığa yansıması gerektiğine karar verdik. Hadise budur. Oy kullanma hakkına sahip olan vatandaş, YSK tarafından imal ettirilen, sahte olmayan, kendisine verilen oy pusulasını geçerli şekilde, usulüne uygun olarak mühürlemek suretiyle sandığa atmıştır. Sadece oradaki sandık kurulundaki çalışanların, eğitim vermemize, seçim günü sabah telefonlarına mesaj göndermemize rağmen, ihmalen veya bilerek eksikliklerini, vatandaşın oy verme hakkını engelleme yolunda değerlendirmedik. Bu, ilk kez bizim yaptığımız bir işlem değildir.
Bu kararı sandıklar açılmaya başladığında, sonuçlar sisteme girmeden yani kimsenin kafasına bir şey takılmadan, 'Evet' veya 'Hayır' lehine veya aleyhine oy pusulası olup olmadığı belirlenmeden karar verdik. Sonra karar verseydik belki tartışmalar olurdu, filanca lehine denilebilirdi ancak biz sandıklar açılmaya başladığında böyle bir sıkıntı doğduğunda anayasal hakkını kullanan vatandaşın kendisinden kaynaklanmayan, sandığın başındaki kişiden kaynaklanan bir hatadan dolayı hakkını zayi etmeme adına aldık. Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Dolayısıyla bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu, tamamen vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıması önündeki, sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle olan engeli kaldırmaktır. Buna bir çözüm bulduk. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. 11-12 gün sonra kesin sonuçları bileceğiz."
Mühürsüz olduğu halde geçerli kabul edilen oy sayısının şu anda bilinemeyeceğini söyleyen YSK Başkanı Güven, "Şu anda bin midir, 5 bin midir, 10 bin, 20 bin midir, gerçekten bilmiyoruz. Bunlar, itiraz üzerine yeniden gelir mi gelmez mi onu da bilemiyorum, bir bakılır. Şu anda ne bizim ne de siyasi partilerin kaç tane böyle oy var, bunu bilmemiz mümkün değil. Gerçek oy, gerçek seçmen, gerçek mühür, gerçek, sağlıklı şekilde kullanılan bir oy, biz bu oyları geçerli saydık. Hadise budur." şeklinde konuştu.
Bir soru üzerine seçim sonuçlarına itiraz sürecinin başladığını hatırlatan Güven, "Bizim bu kararımız doğrultusunda ilçe ve il seçim kurulları, sonuçları değerlendirmek zorundadır." dedi.
YSK Başkanı Güven, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan (mühürsüz oy pusulaları), geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır" dedi
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