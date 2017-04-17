11:23, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Erdoğan'dan Özal'ın mezarına ziyaret





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın mezarını ziyaret ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret ediyor. Bugün Turgut Özal'ın 24. vefat yıldönümü. Semra Özal ve Ahmet Özal da Erdoğan'ın yanında kabri ziyaret ediyor.

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