11:29, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Marmara'nın batısına Meteorolojik uyarı





Marmara'nın batısında kuvvetli yağış bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı belirtildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği ifade edildi.

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