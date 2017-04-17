Marmara'nın batısına Meteorolojik uyarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği ifade edildi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Türkiye'de dün yapılan halk oylamasına ilişkin, "Sonuç, Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak'" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarında iç ve dış gelişmeler ele alınacak
Lodoslu havada denize açılan yabancı uyruklular, botları su almaya başladığı anda kurtarıldı
LYS'ye başvuruların bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı bildirildi
Dünya basını, Türkiye'de 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasını yakın takip ederek okuyucularına anlık olarak duyurdu.
YSK Başkanı Güven, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan (mühürsüz oy pusulaları), geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır" dedi
Dışişleri Bakanlığı Halep'in Raşidin bölgesindeki saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk gününde üç düzenleme hemen yürürlüğe girecek
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında seçmenin sandığa gitme oranı yüzde 85,46 oldu. Yurt dışındaki seçmenin sandığa gitme oranı ise yüzde 46,95 olarak gerçekleşti
YSK Başkanı Güven, saat 23.00 itibarıyla 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğunu, bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıktığını açıkladı
Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından dolar/TL 3,6250'yi gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti