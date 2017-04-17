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Dünya, halk oylamasını yakından takip etti
Dünya, halk oylamasını yakından takip etti

Dünya basını, Türkiye'de 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasını yakın takip ederek okuyucularına anlık olarak duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başkanlık sistemi ile ilgili dün yapılan halk oylamasına ilişkin haberler Alman basınında geniş yer buldu.

Welt gazetesi, haberlerinde, tarihi referandumda "Türklerin cumhurbaşkanlığı sistemini desteklediği" kaydedildi.

İtalyan haber ajansı ANSA da "Türkiye'de referandum. Erdoğan zafere doğru gidiyor" başlığıyla verdi seçim sonuçlarını.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili anayasa değişikliği için düzenlenen halk oylamasını, Fransız basını yakından takip etti. Türkiye için kritik karar başlıklarıyla verilen ilk sonuçları Fransız basını gün boyunca verileri ve grafikleri okuyucusuna sundu.

Bosna Hersek'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Dnevni Avaz'ın haberinde, halk oylamasının sonuçları grafiklerle dakika dakika takip edildi.

Halk oylamasında sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra, başta Rus ajansları TASS, Ria-Novosti ve İnterfax olmak üzere Rus basını abonelerine ve takipçilerine AA'dan aldıkları verileri duyurmaya başladı.

Kırım Haber Ajansı halk oylamasının sonuçlarını sürekli yenileyerek okuyucularına aktardı.

 

 



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