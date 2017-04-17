12:09, 17 Nisan 2017 Pazartesi

ÖSYM'den LYS için "son gün" uyarısı





LYS'ye başvuruların bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuruların bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı ifade edildi. ÖSYM Başkanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, 4 Nisan'da başlayan LYS başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı. LYS başvuruları ile sınav ücreti bilgilerinin ÖSYS kılavuzunda yer aldığı belirtilerek, sınav ücret ödeme bilgilerinin bankadan ödeme yapacak adaylar için yarın mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak adaylar için yarın saat 23.59'da sona ereceği vurgulandı. Başvuru süresinin bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı kaydedildi.

İlgili Konular ÖSYM LYS

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.