13:56, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Keşmir'de öğrencilerle hükümet güçleri çatıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan'ın işgali altında olan Cammu Keşmir bölgesinde üniversite öğrencilerinin Hindistan karşıtı protestoları sırasında güvenlik güçleriyle öğrenciler arasında çatışma çıktı.

Emniyet yetkilileri, cumartesi günü bölgenin güneyindeki Pulwawa kasabasında bulunan bir okula düzenlenen polis baskınında en az 50 öğrencinin yaralanmasını protesto eden yüzlerce üniversite öğrencisinin Srinagar'da sokaklara döküldüğünü açıkladı.

Yetkililer, "Hindistan'a geri gidin" ve "Özgürlük istiyoruz" sloganları atan öğrenciler ile gösteriye müdahale eden güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin kendilerine taş atan öğrencilere biber gazlı ve plastik mermili müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.