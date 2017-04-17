14:21, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Filipinler'de sel: 10 ölü





Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filipinler'in Cebu kentinde cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 10 kişinin öldüğü belirtildi. Sellerde toplam 73 evin zarar gördüğü, yerel yönetimin afetzedelere yiyecek dağıttığı kaydedildi. Ülkede ağustos ayında muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 13 kişi ölmüştü. Filipinler'i 2013 yılında vuran Haiyan Tayfunu, 8 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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