GÃ¼ncelleme: 17:30, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Libya'daki gÃ¼Ã§ dengesi | ANALÄ°Z

Libya'yÄ± 42 yÄ±l yÃ¶neten Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesiyle yeni bir dÃ¶neme giren Ã¼lkedeki silahlÄ± gruplar, kendi aralarÄ±nda meÅŸruiyet mÃ¼cadelesi veren 3 farklÄ± yÃ¶netim etrafÄ±nda yer alarak etkinliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Kaddafi'nin devrilmesinin ardÄ±ndan oluÅŸturulan Milli Genel Kongre'nin (MGK) kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼mete General Halife Hafter ve ona baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler 2014 yÄ±lÄ±nda darbe giriÅŸiminde bulundu. Bu giriÅŸimin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, daha sonra anayasa mahkemesi tarafÄ±ndan iptal edilen 2014 seÃ§imlerinden Ã§Ä±kan milletvekillerinin bir kÄ±smÄ± Tobruk'ta toplandÄ±.

BÃ¶ylece biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diÄŸeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak Ã¼zere iki meclis dolayÄ±sÄ±yla da birbirine rakip iki siyasi gÃ¼Ã§ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ siyasi gÃ¼Ã§ ise Ã¼lkedeki kaosun aÅŸÄ±lamamasÄ± sonrasÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) giriÅŸimiyle kurulan Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UHM). Merkezi Trablus olan UMH, AralÄ±k 2015'te, Fas'Ä±n Suheyrat kentinde varÄ±lan Libya Siyasi AnlaÅŸma'sÄ± uyarÄ±nca kuruldu.

Darbeci General Hafter'in baskÄ±larÄ± nedeniyle Tobruk'taki TM'nin, BM tarafÄ±ndan desteklenen UMH'ye gÃ¼venoyu vermemesiyle siyasi kriz derinleÅŸerek devam etti.

UMH lehine kendisini feshettiÄŸini aÃ§Ä±klayan MGK'ya baÄŸlÄ± Halife el-Guveyl baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti de Ã¼lkedeki krizin Ã§Ã¶zÃ¼lemediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, Ekim 2016'da Trablus'ta yeniden faaliyete baÅŸladÄ±.

Siyasi ve askeri anlamda birÃ§ok sorunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Libya'da halihazÄ±rda 3 farklÄ± siyasi yÃ¶netim bulunuyor.

YÃ–NETÄ°MLERÄ°N MEÅžRUÄ°YET DAYANAKLARI VE SÄ°YASÄ° SÃ–YLEMLERÄ°

Demokratik, bÃ¼tÃ¼n ve istikrarlÄ± bir Libya'yÄ± savunan UMH hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkedeki meÅŸruiyetini BM gÃ¶zetiminde LibyalÄ± taraflar arasÄ±nda yapÄ±lan Suheyrat AnlaÅŸmasÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. UMH, BM baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok uluslararasÄ± aktÃ¶r tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±nÄ± da meÅŸruiyetinin diÄŸer bir dayanak noktasÄ± olarak aÃ§Ä±klÄ±yor.

2014'te yapÄ±lan seÃ§imle oluÅŸturulan Temsilciler Meclisi tarafÄ±ndan seÃ§ilen Abdullah Sini'nin baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼met ise genel olarak Temcilciler Meclisi tarafÄ±ndan silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin baÅŸÄ±na getirilen Halife Hafter'in gÃ¶lgesinde kalÄ±yor.

UMH ve MGK'yÄ± gayrimeÅŸru, bunlara baÄŸlÄ± gruplarÄ± ise "terÃ¶rist" ÅŸeklinde nitelendiren Hafter, siyasi sÃ¶ylem olarak "birleÅŸik, terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve istikrarlÄ± bir Libya" istediÄŸini iddia ediyor.

MGK'ya baÄŸlÄ± yÃ¶netimin baÅŸÄ±ndaki Guveyl de seÃ§imle gÃ¶reve gelen MGK tarafÄ±ndan atanmasÄ±ndan yola Ã§Ä±karak meÅŸruiyet iddiasÄ±nda bulunuyor.

TM'yi, 2014'te yapÄ±lan seÃ§imlerin anayasa mahkemesi tarafÄ±ndan iptal edilmesi kararÄ±na dayanarak geÃ§ersiz gÃ¶ren Guveyl, ayrÄ±ca Suheyrat AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± da imzalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan eden Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±nda yer almasÄ± sebebiyle UMH'yi de meÅŸru hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¶rmÃ¼yor.

LÄ°BYA'DAKÄ° SÄ°LAHLI GÃœÃ‡LER KÄ°MLER VE NASIL ORTAYA Ã‡IKTI?

Libya halkÄ± ile Kaddafi karÅŸÄ±tÄ± askerlerden oluÅŸan devrimci yapÄ±lar ise Kaddafi'ye baÄŸlÄ± kuvvetlerin depolarÄ±ndan silah temin ederek gÃ¼Ã§lendi. Zamanla organize silahlÄ± yapÄ±lara dÃ¶nÃ¼ÅŸen devrimci gÃ¼Ã§ler iÃ§in â€‹2014 yÄ±lÄ± bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ± oldu.

Emekli General Hafter'in Ã¼lkedeki meÅŸru yÃ¶netime darbe giriÅŸimi sonrasÄ± devrimciler, "Hafter'i destekleyenler ile seÃ§ilmiÅŸ yÃ¶netimden yana duranlar" olarak ikiye ayrÄ±ldÄ±.

Kaddafi dÃ¶neminde Libya'nÄ±n doÄŸusunda gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ olan Hafter'in, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Tobruk'a gidip eski nÃ¼fuzunu kullanarak doÄŸu bÃ¶lgesindeki gÃ¼Ã§lerin desteÄŸini almasÄ±yla silahlÄ± yapÄ±lar fiilen bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ oldu.

GÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki devrimci silahlÄ± gruplarÄ±n bir kÄ±smÄ± UMH'ye destek vererek, onun bÃ¼nyesine katÄ±ldÄ±.

Bunun yanÄ± sÄ±ra silahlÄ± gruplarÄ±n bazÄ±larÄ± UMH ile politika temelinde bir iliÅŸki yÃ¼rÃ¼tmeyi tercih ederken bir kÄ±smÄ± da UHM'nin meÅŸruiyetini kabul etmeyerek varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Libya'da silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin hemen hepsi savunma bakanlÄ±ÄŸÄ±, iÃ§iÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± ve genelkurmay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gibi resmi kurumlar Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda devlete baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steriyor. Ancak siyasi olarak farklÄ± taraflarÄ± destekleyen birÃ§ok silahlÄ± yapÄ±, siyasi taraflarÄ±n birtakÄ±m politikalarÄ±nÄ± desteklerken aynÄ± zamanda bazÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± durabiliyor.

Siyasi olarak bir tarafa yakÄ±n olan silahlÄ± bir gÃ¼Ã§, yeri geldiÄŸinde diÄŸer taraflar ile aynÄ± doÄŸrultuda tavÄ±r ve eylem iÃ§inde bulunabiliyor. SÃ¶z konusu durum sebebiyle silahlÄ± gruplar, siyasi ya da ekonomik gerekÃ§elerle taraf deÄŸiÅŸtirebiliyor.

UMH'nin meÅŸru otorite olarak kabul gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Trablus, Misrata ve Sirte gibi ÅŸehirlerde mutabakat hÃ¼kÃ¼metini destekleyen gÃ¼Ã§ler ile desteklemeyen veya tarafsÄ±z duran gÃ¼Ã§ler Hafter'e karÅŸÄ± ortak hareket edebiliyor. Bununla birlikte sÃ¶z konusu gÃ¼Ã§ler zaman zaman Ã§eÅŸitli sebeplerle kendi aralarÄ±nda da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelebiliyor.

Ã–te yandan mevcut yapÄ±larÄ±nÄ± devam ettirebilmek ve gÃ¼venlik gibi gerekÃ§elerle dÄ±ÅŸarÄ±ya kapalÄ± olmalarÄ±ndan dolayÄ± birÃ§ok grubun silah gÃ¼Ã§leri ve milis sayÄ±larÄ± hakkÄ±nda net bilgiler bulunmuyor.

UMH'YÄ° DESTEKLEYEN GÃœÃ‡LER

CaydÄ±rÄ±cÄ± GÃ¼Ã§ (Kuvvatu'r-Rad'Ä±): Selefi Ã§izgideki bir yapÄ± olarak bilinen grubun baÅŸÄ±nda TeÄŸmen Abdurrauf Kara bulunuyor. Trablus'ta etkin olan grup genel olarak kentin asayiÅŸiyle ilgileniyor. Siyasi olarak herhangi bir tarafÄ±n yanÄ±nda net bir tavÄ±r almayan yapÄ±, halihazÄ±rda UMH Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak hareket ediyor.

Trablus Devrimcileri TugayÄ±: TeÄŸmen Haysem Et-Tacuri'nin baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu grubun anakarargahÄ± Trablus'un doÄŸusunda yer alÄ±yor. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu beyan eden grup, halihazÄ±rda Merkezi Emniyet TeÅŸkilatÄ± ismiyle faaliyet gÃ¶steriyor.

Ebu Selim TugayÄ±: Abdullah GÄ±neyva El-Kikli'nin liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§, Trablus merkezde faaliyet gÃ¶steriyordu ancak son zamanlarda varlÄ±klarÄ± gerildi.

Bunyan el-Mersus Operasyonu GÃ¼Ã§leri: Sirte'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan temizlenmesi amacÄ±yla UMH Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda oluÅŸturulan Bunyan el-Mersus Operasyonu'na 20 ila 25 civarÄ±nda silahlÄ± grup destek verdi. General BeÅŸir el-Kadi komutasÄ±nda kurulan Bunyan el-Mersus yapÄ±sÄ±, operasyonun bitmesinin ardÄ±ndan bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyor. SÃ¶z konusu gruplarÄ±n ana merkezi Misrata kentiyken Trablus ve Sirte'de de kuvvetleri bulunuyor. YapÄ± iÃ§erisinde UMH'yi destekleyenlerin yanÄ± sÄ±ra Marsa TugayÄ± gibi desteklemeyenler de bulunuyor.

Halbus TugayÄ±: Misrata merkezli gruba BeÅŸir Abdullatif liderlik ediyor. Trablus'taki en gÃ¼Ã§lÃ¼ iki MisratalÄ± gruptan biri olan Halbus TugayÄ±, kentin doÄŸu Ã§evresinde konuÅŸlanmÄ±ÅŸ durumda. AyrÄ±ca Misrata'da da gÃ¼cÃ¼ bulunan tugay net beyanlarda bulunmamasÄ±na raÄŸmen ÅŸimdiye kadar UMH yanlÄ±sÄ± bir yol izledi.

Mahcub TugayÄ±: Halbus TugayÄ±'ndan sonra Trablus'taki en gÃ¼Ã§lÃ¼ MisratalÄ± silahlÄ± gÃ¼Ã§ konumunda bulunuyor.

3. GÃ¼Ã§ler: KomutanÄ± Cemal et-Tireyki olan ve Libya'nÄ±n gÃ¼neyindeki Åžerara Petrol KuyularÄ±nÄ± koruyan ve Sebhe kentinde etkin olarak faaliyet gÃ¶steren 3. GÃ¼Ã§ler, UMH'ye baÄŸlÄ± olarak hareket ediyor.

El-Buni: Mitiga HavaalanÄ±'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrol eden grup, siyasi yapÄ±lara mesafeli durmayÄ± tercih ediyor. HavaalanÄ±nÄ±n diÄŸer bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ise Abdurrauf Kara'nÄ±n grubu olan CaydÄ±rÄ±cÄ± GÃ¼Ã§ler elinde bulunduruyor.

Canzur Suvarileri: Ã‡oÄŸunluÄŸunu Berberilerin oluÅŸturduÄŸu Canzur Suvarileri Trablus'un batÄ±sÄ±ndaki Canzur bÃ¶lgesinde konumlanmÄ±ÅŸ durumda.

TOBRUK'TAKÄ° YÃ–NETÄ°MÄ° DESTEKLEYEN GÃœÃ‡LER

Libya SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri: Halife Hafter liderliÄŸinde kurulan silahlÄ± gÃ¼Ã§ler iÃ§inde Libya'nÄ±n Ã¶nceki rejiminden subaylar ve askerler bulunuyor. Bu grup, eski orduya baÄŸlÄ± kara, hava ve deniz kuvvetlerini bÃ¼nyesinde bulunduruyor.

CeyÅŸ el-Kabail: Hafter tarafÄ±nda yer alan ancak resmi olarak orduya baÄŸlÄ± bulunmayan grup, Trablus'un batÄ±sÄ±ndaki VerÅŸafene bÃ¶lgesinde faaliyet gÃ¶steriyor.

Zintan TugaylarÄ±: Kaddafi gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± savaÅŸan Cebel Garbi ( BatÄ± DaÄŸÄ±) bÃ¶lgesinden gelen aÅŸiretlerden oluÅŸan Zintan TugaylarÄ±, Hafter ile aynÄ± dÃ¼zlemde hareket ediyor. Bununla birlikte Usame Cuveyli liderliÄŸindeki yapÄ±nÄ±n zaman zaman UMH ile de temasa geÃ§tiÄŸi iddia ediliyor.

VerÅŸafene GÃ¼Ã§leri: Hamza es-Saburtu liderliÄŸindeki gÃ¼Ã§ler Hafter ile birlikte hareket ediyor. Grup, daha ziyade VerÅŸafane bÃ¶lgesinde varlÄ±k gÃ¶steriyor.

UMH'YÄ° DESTEKLEMEYEN HAFTER KARÅžITI GÃœÃ‡LER (MGK'YA YAKIN)

Haras el-Vatani: General Mahmud Ezgal liderliÄŸinde UMH Ã¶ncesi MGK tarafÄ±ndan kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tlenme, kuruluÅŸunu bir sÃ¼re Ã¶nce ilan etti. MGK tarafÄ±ndan Haras el-Vatani'nin kendilerine baÄŸlÄ± olduÄŸu iddia edilse de gruptan bunu doÄŸrulayan bir aÃ§Ä±klama gelmedi. Grup, halihazÄ±rda Trablus'ta faaliyet gÃ¶steriyor.

Marsa TugayÄ±: SÄ±ddÄ±k Ebu ÅžefÅŸufe'nin liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± grup, Trablus UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ± kontrol altÄ±nda tutuyor. Marsa TugayÄ± daha Ã¶nce Fecri Libya ile birlikte hareket ediyordu.

Ä°hsan TugayÄ±: LiderliÄŸini TarÄ±k Durman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± grup, Trablus'ta faaliyet gÃ¶steriyordu. Ancak devlet konuk evlerinde Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± Halife el-Guveylâ€™i savunarak Ã§atÄ±ÅŸmaya girmesinin ardÄ±ndan Trablus'tan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

TARAFSIZ KONUMA YAKIN HAFTER KARÅžITI GÃœÃ‡LER

Bingaziyi Savunma Seriyyeleri: Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri, Temsilciler Meclisine (TM) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan Bingazi Devrimcileri Åžura Konseyi unsurlarÄ±nÄ± kurtarmak amacÄ±yla 2 Haziran'da kuruldu. Grubun liderliÄŸini General Mustafa Ã‡erkezi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri Petrol Hilali bÃ¶lgesini Hafter'den aldÄ±ktan sonra UMH'ye teslim etti.

Ã–mer Muhtar TugayÄ±: Ziyad Belam komutasÄ±nda bulunan ve devrimin tÃ¼m kazanÄ±mlarÄ±nÄ± savunan bir Ã§izgide hareket eden grubun, UMH Savunma BakanÄ± Mehdi Bergusi ile de ortak zeminde buluÅŸtuÄŸuna dair iddialar var.

Bingazi Devrimcileri Åžura Konseyi: 17 Åžubat Devrimcileri gibi Bingazili gruplarÄ±n kurmuÅŸ olduÄŸu konseyin, varlÄ±klarÄ±nÄ± ve devrimi savunma eksenli bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri biliniyor. Konsey, Halife Hafter'e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor.

Derne Devrimcileri Åžura Konseyi: Derne ÅŸehrindeki devrimcilerin oluÅŸturduÄŸu konsey, Halife Hafter'e karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyor.

Libya'nÄ±n gÃ¼ney bÃ¶lgesinde yoÄŸun olarak yaÅŸayan Tuareg ve Tebu kabileleri ise genel anlamda tarafsÄ±z duruyorlar. Fikir olarak yakÄ±n olduklarÄ± taraflarla eylem birliÄŸi iÃ§inde olmadÄ±klarÄ± biliniyor.

Kaynak: AA

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