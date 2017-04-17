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Abbas'tan 'Filistinli mahkumları kurtarın' çağrısı
Abbas'tan 'Filistinli mahkumları kurtarın' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, uluslararası topluma 'Filistinli mahkumları kurtarın' çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas uluslararası topluma, Bugün İsrail hapishanelerinde açlık grevine başlayan Filistinli mahkumların hayatını kurtarmak için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık 7 bin Filistinli mahkumu selamlayan Abbas, Mahkumların serbest bırakılmasını sağlamak ve çektikleri acıları sonlandırmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Abbas, Filistinli esirler meselesinin halkın ve hükümetin temel meselelerinden biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "İsrail'in Filistinli mahkumların temel haklarını ihlal etmekte ısrar etmesi ve uluslararası anlaşmaların öngördüğü şekilde onurlu bir muamelede bulunmayı reddetmesi halinde durumun daha da kötüleşeceği" uyarısında bulundu.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi'nin öncülüğünde bugün açlık grevine başlamıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karaka AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık iki bin Filistinli mahkumun tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi için bu sabah açlık grevine başladığını söylemişti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırlığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.



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