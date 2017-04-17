Av yasağı başladı balık fiyatları arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, balık fiyatlarında da artışa neden oldu.
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yaptığı açıklamada, özellikle bir haftalık süreçte balık fiyatlarının yüksek seyretmesini beklediklerini söyledi.
Av yasağının başlamasının fiyatların yükselmesinde en önemli etken olduğuna işaret eden Bayrak, bunun yanında "dip balıkları" diye tabir edilen balık türleri avında yaşanan düşüklüğün de fiyatların yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti.
Tezgahların şu an itibarıyla sezonun en boş günlerini geçirdiğini ifade eden Bayrak, "Bilindiği gibi büyük balıkçı tekneleri için av yasakları başladı. Artık 1 Eylül'e kadar kıyı balıkçılarımızın ağlarına takılacak balıkların yolunu gözleyeceğiz. Dolayısıyla bu durum fiyatların bir anda artmasına neden oldu. Fiyatların artmasının diğer bir etkeni de dip balıkları diye tabir edilen ve yılın tamamında avlanabilen istavrit, mezgit ve barbunya gibi balık türlerinde yaşanan azalma. Bu iki tablo bir araya gelince balık fiyatları arttı." diye konuştu.
Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise fiyatların artmasının doğal olduğunu belirterek "Her sezon bitişinde ilk günlerde artışlar yaşanır. Bu tablonun geçici olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlar bir hafta sonra tekrar normale dönecektir." dedi.
Sinop'ta tezgahlarda istavrit ve mezgitin kilogramları 15, az miktarda avlanabilen barbunyanın ise 30 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Camilerden sadaka kutusu, cep telefonu ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.
Edirne Çalıköy, Bosna ve Üyüklütatar köylerinde yapılan kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 45 kişi yakalandı
Yeni Foça'daki makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçları belli oldu. İşte illere göre sandıklardan çıkan sonuçlar...
Kütahya'da yapılan "ByLock" operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha önceki seçimlerde tercihini HDP'den yana kullanan seçmenin önemli bir kısmı, anayasa değişikliği halk oylamasında tercihini değiştirdi
Türkiye'deki anayasa referandumu sürecini yakından takip eden Faslı akademisyen Ali Fadili, Avrupa'nın Türkiye'deki halk oylamasına bakışını "çifte standartlı yaklaşım" olarak değerlendirdi
Rusya Başbakanı Medvedev tarafından imzalanan kararnameye göre, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları Rusya'nın Vladivostok limanına vizesiz girebilecek
İçişleri Bakanlığından, Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık değeri 3 milyon dolar olduğu belirlenen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildiği bildirildi
15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balık fiyatlarında artış yaşandı
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Türkiye'de dün yapılan halk oylamasına ilişkin, "Sonuç, Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak'" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarında iç ve dış gelişmeler ele alınacak
Lodoslu havada denize açılan yabancı uyruklular, botları su almaya başladığı anda kurtarıldı
LYS'ye başvuruların bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı bildirildi
Dünya basını, Türkiye'de 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasını yakın takip ederek okuyucularına anlık olarak duyurdu.