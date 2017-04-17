ABD'li yetkililerden 3 aylık bebeğe terör sorgusu

ABD'nin Londra Büyükelçiliğinin, 3 aylık bebeği terör sorgusu için elçiliğe çağırdığı ortaya çıktı.
The Guardian'ın haberine göre, 3 aylık Harvey Kenyon-Cairns'in ailesi, bebekleriyle İngiltere'den ABD'nin Florida eyaletinin Orlando kentine gitmek istedi.
Harvey'in büyükbabası Paul Kenyon, torunu için ABD'nin Vize Feragat Programı kapsamındaki ülke vatandaşlarının doldurduğu Seyahat Onayı Elektronik Sistemi (ESTA) formundaki "Terör, casusluk, kundaklama ve soykırım aktivitelerinde hiç yer aldınız mı veya yer almayı düşünür müsünüz?" sorusunda, yanlışlıkla "Evet" kutusunu işaretledi.
İngiltere'nin Cheshire bölgesindeki Poynton kentinde yaşayan bebek, ABD'li yetkililerce sorgulanmak üzere başkent Londra'daki büyükelçiliğe çağrıldı.
Olay üzerine yanlışını öğrenen 62 yaşındaki büyükbaba Kenyon, "Bunun basit bir yanlış olduğunu ve 3 aylık bir bebeğin kimseye zararı dokunmayacağını anlamamalarına inanamıyorum." dedi.
Büyükbaba Kenyon, torununun başkente gidip gelmesinin yaklaşık 10 saat sürdüğüne ve bu sürenin Manchester'dan Orlando'ya olan 9 buçuk saatlik uçuştan daha fazla olduğuna dikkati çekerek, yaptığı yanlışın kendilerine fazladan 3 bin sterline (yaklaşık 14 bin Türk lirası) mal olduğunu dile getirdi.
Kenyon, "Gerçekten pahalı bir yanlıştı ancak ABD Büyükelçiliğinin bunu fark etmesini umuyordum. Zaten teröristlerin de ESTA formunda 'Evet'i işaretleyeceğini sanmıyorum." diye konuştu.
Sorgu sırasında torununun çok uysal olduğunu ve bir defa bile ağlamadığını kaydeden Kenyon, "Aslında onu sorguya turuncu bir tulumla götürmeyi düşünmüştüm ama büyükelçiliktekilerin mizah anlayışından emin olamadım ve vazgeçtim. Torunum tabii ki soykırım ya da casusluk gibi aktivitelerde yer almadı, gerçi birkaç defa bezlerini sabote etmiş olabilir ama büyükelçilikte bundan bahsetmedim." ifadesini kullandı.
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