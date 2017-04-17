Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:10, 17 Nisan 2017 Pazartesi
Güncel
15:41, 17 Nisan 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildi
Altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından, Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık değeri 3 milyon dolar olduğu belirlenen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık değeri 3 milyon dolar olduğu belirlenen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Artvin Hopa'da sınırlar içerisinde gerçekleştirilen yol emniyet kontrolünde, Gürcistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen bir otomobil bulundu.

Erzurum Aziziye ilçesi Mülki sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonunda yapılan kontrolde ise 41 bin 387 litre kaçak motorin, Gaziantep'in Nizip ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir iş yerinde yapılan aramada 40 ton ham petrol ve 5 bin 100 litre motorin tespit edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde de ceylan derisi üzerine altın yazmalı bir Tevrat ve bir el yazması ferman ele geçirildi. Söz konusu kültür ve tabiat varlıklarının, yaklaşık değerinin 3 milyon dolar olduğu belirlendi.

İçki kaçakçılığına yönelik Antalya Manavgat'ta bir otelde yapılan kontrolde, 120 litre kaçak içki bulundu ve olayla ilgili 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aynı ilçede, bir markette yapılan kontrolde ise 110 litre kaçak içki ele geçirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de 2 evde yapılan aramada, 201 şişe kaçak içki ve 32 litre alkollü içki bulundu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir şahsa ait araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda da 4 bin 500 litre kaçak içki, bir av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca bulundu.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Muş'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Van'da göçmen kaçakçılığı ve Kars'ta tefecilik, darp ve silahlı tehdit suçlarını örgütlü olarak işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 11 kilogram kubar esrar, 1 tabanca, 14 tabanca fişeği, 35 mağdura ait olduğu tespit edilen 62 senet bulundu.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri sınırları içerisindeki operasyonlarda araziye gizlenmiş, 12 bin 574 kilogram toz esrar ve bin 742 kilogram kubar esrar maddesi tespit edildi.

Aydın Kuşadası'nda alınan istihbarat üzerine uyuşturucu imalathanesi olduğu değerlendirilen bir adreste yapılan aramada 767,50 gram metamfetamin, 478 gram hammadde, 5 litre sıvı kimyasal madde, laboratuvarda kullanılan çeşitli malzemeler, 2 tabanca, 15 fişek ve 9 bin 215 lira para ele geçirildi. Konuya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da ise 10 bin adet ecstasy tablet, 1,8 kilogram sentetik bonzai bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Ağrı Doğubeyazıt'ta, İran sınırından getirilen 160,615 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hollanda uyruklu bir kişinin valizinden 39 kilogram chat bitkisi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kuruçeşme'de ise bir kargo firmasında yapılan aramada, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere hazırlanmış 158 bin captagon tablet ele geçirildi. Olayla ilgili firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen çalışmada da 2 bin 280 kilogram esrar ele geçirildi.

Balıkesir'de bir adreste yapılan aramada, 2,3 kilogram scank maddesi ve oda içerisinde özel düzeneklerle yetiştirilmiş 19 kenevir bitkisi bulundu ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da ise bir araçta yapılan aramada bir kilogram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Aynı ilde, bir araçta yapılan aramada 60,4 kilogram eroin maddesi bulundu, olayın ardından bir şüpheli yakalandı.

Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Niğde, Samsun, Tunceli'de ise sokak satıcılarına yönelik yürütülen proje çalışması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 246 ecstasy, 733 gram eroin, 133 kilogram esrar, 1,1 kilogram sentetik kannabinoid, 357 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 14 kök kenevir bitkisi, 7 hassas terazi, 21 tüfek, 16 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 745 lira para ele geçirildi. Olaya ilişkin 79 kişi tutuklandı, 41 kişinin tahkikatı sürüyor.



İlgili Konular tarihi eser kaçakçılığı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Antalya'da 18 ayrı camiden hırsızlık
Antalya'da 18 ayrı camiden hırsızlık

Camilerden sadaka kutusu, cep telefonu ve bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
İranlı mevkidaşından Çavuşoğlu'na kutlama
İranlı mevkidaşından Çavuşoğlu'na kutlama

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.
Edirne'de 45 sığınmacı yakalandı
Edirne'de 45 sığınmacı yakalandı

Edirne Çalıköy, Bosna ve Üyüklütatar köylerinde yapılan kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 45 kişi yakalandı
Foça Jandarma Komutanlığı yakınında yangın
Foça Jandarma Komutanlığı yakınında yangın

Yeni Foça'daki makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
İl il referandum sonuçları
İl il referandum sonuçları

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçları belli oldu. İşte illere göre sandıklardan çıkan sonuçlar...
Kütahya'da ByLock soruşturmasına 3 tutuklu
Kütahya'da ByLock soruşturmasına 3 tutuklu

Kütahya'da yapılan "ByLock" operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi
Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha önceki seçimlerde tercihini HDP'den yana kullanan seçmenin önemli bir kısmı, anayasa değişikliği halk oylamasında tercihini değiştirdi
Avrupa'dan demokrasiye 'çifte standart'
Avrupa'dan demokrasiye 'çifte standart'

Türkiye'deki anayasa referandumu sürecini yakından takip eden Faslı akademisyen Ali Fadili, Avrupa'nın Türkiye'deki halk oylamasına bakışını "çifte standartlı yaklaşım" olarak değerlendirdi
Türk vatandaşlarına Rusya'nın uzak doğusu vizesiz
Türk vatandaşlarına Rusya'nın uzak doğusu vizesiz

Rusya Başbakanı Medvedev tarafından imzalanan kararnameye göre, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları Rusya'nın Vladivostok limanına vizesiz girebilecek
Altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildi
Altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından, Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık değeri 3 milyon dolar olduğu belirlenen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildiği bildirildi
Av yasağı başladı balık fiyatları arttı
Av yasağı başladı balık fiyatları arttı

15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balık fiyatlarında artış yaşandı
Bosna seçim sonuçlarından memnun
Bosna seçim sonuçlarından memnun

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Türkiye'de dün yapılan halk oylamasına ilişkin, "Sonuç, Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak'" dedi.
MGK ve Bakanlar Kurulu toplanacak
MGK ve Bakanlar Kurulu toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarında iç ve dış gelişmeler ele alınacak
Çanakkale'de 28 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 28 yabancı uyruklu yakalandı

Lodoslu havada denize açılan yabancı uyruklular, botları su almaya başladığı anda kurtarıldı
ÖSYM'den LYS için quot son gün quot uyarısı
ÖSYM'den LYS için "son gün" uyarısı

LYS'ye başvuruların bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı bildirildi
Dünya halk oylamasını yakından takip etti
Dünya, halk oylamasını yakından takip etti

Dünya basını, Türkiye'de 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasını yakın takip ederek okuyucularına anlık olarak duyurdu.

Haberler

Manisa'da tarihi eser operasyonu
Manisa'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da tarihi eser operasyonu
İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçısı yakalandı
İstanbul'da tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Tarihi eserleri yurt dışına kaçıracaklardı
Tarihi eserleri yurt dışına kaçıracaklardı

400 yıllık kitabı satmaya çalışırken yakalandılar
400 yıllık kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de tarihi eser operasyonu
İzmir'de tarihi eser operasyonu

Tarihi eser kaçakçılığına 'Gurbetçi' damgası
Tarihi eser kaçakçılığına 'Gurbetçi' damgası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 