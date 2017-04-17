15:41, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık değeri 3 milyon dolar olduğu belirlenen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Artvin Hopa'da sınırlar içerisinde gerçekleştirilen yol emniyet kontrolünde, Gürcistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen bir otomobil bulundu.

Erzurum Aziziye ilçesi Mülki sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonunda yapılan kontrolde ise 41 bin 387 litre kaçak motorin, Gaziantep'in Nizip ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir iş yerinde yapılan aramada 40 ton ham petrol ve 5 bin 100 litre motorin tespit edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde de ceylan derisi üzerine altın yazmalı bir Tevrat ve bir el yazması ferman ele geçirildi. Söz konusu kültür ve tabiat varlıklarının, yaklaşık değerinin 3 milyon dolar olduğu belirlendi.

İçki kaçakçılığına yönelik Antalya Manavgat'ta bir otelde yapılan kontrolde, 120 litre kaçak içki bulundu ve olayla ilgili 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aynı ilçede, bir markette yapılan kontrolde ise 110 litre kaçak içki ele geçirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de 2 evde yapılan aramada, 201 şişe kaçak içki ve 32 litre alkollü içki bulundu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir şahsa ait araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda da 4 bin 500 litre kaçak içki, bir av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca bulundu.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Muş'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Van'da göçmen kaçakçılığı ve Kars'ta tefecilik, darp ve silahlı tehdit suçlarını örgütlü olarak işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 11 kilogram kubar esrar, 1 tabanca, 14 tabanca fişeği, 35 mağdura ait olduğu tespit edilen 62 senet bulundu.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri sınırları içerisindeki operasyonlarda araziye gizlenmiş, 12 bin 574 kilogram toz esrar ve bin 742 kilogram kubar esrar maddesi tespit edildi.

Aydın Kuşadası'nda alınan istihbarat üzerine uyuşturucu imalathanesi olduğu değerlendirilen bir adreste yapılan aramada 767,50 gram metamfetamin, 478 gram hammadde, 5 litre sıvı kimyasal madde, laboratuvarda kullanılan çeşitli malzemeler, 2 tabanca, 15 fişek ve 9 bin 215 lira para ele geçirildi. Konuya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da ise 10 bin adet ecstasy tablet, 1,8 kilogram sentetik bonzai bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Ağrı Doğubeyazıt'ta, İran sınırından getirilen 160,615 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hollanda uyruklu bir kişinin valizinden 39 kilogram chat bitkisi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kuruçeşme'de ise bir kargo firmasında yapılan aramada, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere hazırlanmış 158 bin captagon tablet ele geçirildi. Olayla ilgili firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen çalışmada da 2 bin 280 kilogram esrar ele geçirildi.

Balıkesir'de bir adreste yapılan aramada, 2,3 kilogram scank maddesi ve oda içerisinde özel düzeneklerle yetiştirilmiş 19 kenevir bitkisi bulundu ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da ise bir araçta yapılan aramada bir kilogram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Aynı ilde, bir araçta yapılan aramada 60,4 kilogram eroin maddesi bulundu, olayın ardından bir şüpheli yakalandı.

Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Niğde, Samsun, Tunceli'de ise sokak satıcılarına yönelik yürütülen proje çalışması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 246 ecstasy, 733 gram eroin, 133 kilogram esrar, 1,1 kilogram sentetik kannabinoid, 357 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 14 kök kenevir bitkisi, 7 hassas terazi, 21 tüfek, 16 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 745 lira para ele geçirildi. Olaya ilişkin 79 kişi tutuklandı, 41 kişinin tahkikatı sürüyor.