15:52, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Türk vatandaşlarına Rusya'nın uzak doğusu vizesiz





Rusya Başbakanı Medvedev tarafından imzalanan kararnameye göre, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları Rusya'nın Vladivostok limanına vizesiz girebilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Türkiye ile birlikte 18 ülkenin vatandaşlarının Rusya’nın uzak doğu bölgesine vizesiz seyahat edebilmesine olanak tanıyan kararnameyi imzaladı. Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte toplam 18 ülkenin vatandaşlarının, Rusya’nın uzak doğu bölgesinde yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilmesine yönelik kararnamenin Medvedev tarafından imzalandığı belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu ülkelerin vatandaşları artık Rusya’nın uzak doğu bölgesinde öncelikli rejimden faydalanabilecekler, iş adamları ve turistler artık bu bölgede Rusya’nın geleneksel vize prosedürlerinden muaf olacaklar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin vatandaşları bundan sonra internette oluşturulan site üzerinden gereken bilgileri girerek söz konusu bölgede yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilecekler. Türkiye dışında Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, BAE, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya vatandaşları Rusya’nın uzak doğu bölgesine vizesiz giriş yapabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor.

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