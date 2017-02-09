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Gannuşi'den Türkiye'ye tebrik
Gannuşi'den Türkiye'ye tebrik

Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "Demokrasisini kanıtlayan bu başarısından dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Türkiye'de dün başarıyla gerçekleştirilen anayasa referandumu halk oylamasının Türk demokrasisini kanıtladığını söyledi.

Gannuşi yaptığı açıklamada, "Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettim. Bugün de aynı şekilde demokrasisini kanıtlayan bu başarısından dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı veya parlamenter sistemde demokrasi yolunda ilerlediğine işaret eden Gannuşi, şunları kaydetti:

"Küçük ya da büyük kararlar Türkiye'de demokratik yollarla alınıyor. Referandum da demokrasinin araçlarından biri. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, istedikleri şekilde referandumda başarılı oldu ve Türk halkının arkalarında olduğunu kanıtladı. Türkiye, cumhurbaşkanlığı veya parlamenter olsun, her sistemde demokratik yolunda ilerliyor. İki sistem de demokrasinin ayrı bir hali."

Referandumda hayır oyu verenler veya Avrupa'dan gelen itirazlara ilişkin ise Gannuşi, "Herkes istediği yorumu yapabilir. Her vatandaşın kendi tercihi vardır. Ancak karar sahibi halk olduğu sürece tüm bunlar demokratik yolların dışına çıkamaz ve burada da kararı veren halktır." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular Tunus türkiye
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