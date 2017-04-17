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İl il referandum sonuçları
İl il referandum sonuçları

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçları belli oldu. İşte illere göre sandıklardan çıkan sonuçlar...

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Referandum sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.

Buna göre 24 milyon 325 bin 817 oy "evet" için kullanılırken 23 milyon 201 bin 726 kişi "hayır" oyu tercihinde bulundu. Kullanılan oyların 849 bin 447'si ise geçersiz oldu.

Yurt dışı oylarda da 831 bin 043 kişi evet oyu verirken (yüzde 59,09), 575 bin 288 kişi de hayır oyu kullandı ( yüzde 40,91)

Yurt içi ve yurt dışını beraberce değerlendirdiğimizde ise oy oranları ve yüzdeler şu şekilde belirlendi.

25,156,860 EVET oyu (%51,41)

23,777,014 HAYIR oyu ( %48,59)

İşte il il seçim sonuçları...

ŞEHİR

EVET
ORANI

 HAYIR ORANI EVET OYU HAYIR OYU
ADANA % 41,81 % 58,19 535.714 745.494
ADIYAMAN % 69,76 % 30,24 230.176 99.781
AFYONKARAHİSAR % 64,56 % 35,44 281.392 154.462
AĞRI % 43,08 % 56,92 87.257 115.271
AKSARAY % 75,49 % 24,51 162.862 52.884
AMASYA % 56,26 % 43,74 121.360 94.367
ANKARA % 48,85 % 51,15 1.668.565 1.747.132
ANTALYA % 40,92 % 59,08 574.421 829.415
ARDAHAN % 44,27 % 55,73 23.455 29.529
ARTVİN % 46,93 % 53,07 49.974 56.504
AYDIN % 35,70 % 64,30 245.191 441.696
BALIKESİR % 45,50 % 54,50 368.741 441.598
BARTIN % 56,03 % 43,97 67.744 53.160
BATMAN % 36,35 % 63,65 96.139 168.376
BAYBURT % 81,70 % 18,30 37.629 8.431
BİLECİK % 48,86 % 51,14 65.867 68.954
BİNGÖL % 72,57 % 27,43 95.987 36.273
BİTLİS % 59,35 % 40,65 87.852 60.170
BOLU % 62,26 % 37,74 120.685 73.162
BURDUR % 51,75 % 48,25 87.451 81.550
BURSA % 53,21 % 46,79 987.904 868.788
ÇANAKKALE % 39,54 % 60,46 139.974 213.991
ÇANKIRI % 73,35 % 26,65 79.760 28.980
ÇORUM % 64,49 % 35,51 219.394 120.814
DENİZLİ % 44,53 % 55,47 289.984 361.198
DİYARBAKIR % 32,41 % 67,59 251.733 525.089
DÜZCE % 70,56 % 29,44 164.122 68.476
EDİRNE % 29,51 % 70,49 78.907 188.513
ELAZIĞ % 71,79 % 28,21 240.774 94.620
ERZİNCAN % 60,50 % 39,50 80.903 52.816
ERZURUM % 74,48 % 25,52 300.589 103.007
ESKİŞEHİR % 42,43 % 57,57 236.994 321.623
GAZİANTEP % 62,45 % 37,55 603.954 363.136
GİRESUN % 61,66 % 38,34 164.567 102.329
GÜMÜŞHANE % 75,16 % 24,84 54.601 18.050
HAKKARİ % 32,42 % 67,58 41.104 85.689
HATAY % 45,65 % 54,35 401.405 477.978
IĞDIR % 34,80 % 65,20 30.817 57.736
ISPARTA % 56,04 % 43,96 148.917 116.809
İSTANBUL % 48,65 % 51,35 4.479.272 4.728.318
İZMİR % 31,20 % 68,80 870.658 1.919.745
KAHRAMANMARAŞ % 73,96 % 26,04 458.349 161.395
KARABÜK % 60,68 % 39,32 88.969 57.646
KARAMAN % 63,85 % 36,15 94.289 53.386
KARS % 50,98 % 49,02 70.920 68.189
KASTAMONU % 64,82 % 35,18 147.530 80.078
KAYSERİ % 67,76 % 32,24 557.397 265.239
KIRIKKALE % 62,42 % 37,58 103.784 62.478
KIRKLARELİ % 28,67 % 71,33 68.552 170.574
KIRŞEHİR % 53,25 % 46,75 72.363 63.520
KİLİS % 64,09 % 35,91 44.461 24.912
KOCAELİ % 56,69 % 43,31 650.336 496.925
KONYA % 72,88 % 27,12 928.602 345.610
KÜTAHYA % 70,31 % 29,69 261.275 110.314
MALATYA % 69,57 % 30,43 323.638 141.539
MANİSA % 45,67 % 54,33 417.386 496.622
MARDİN % 40,98 % 59,02 149.733 215.653
MERSİN % 35,98 % 64,02 387.611 689.748
MUĞLA % 30,70 % 69,30 184.507 416.584
MUŞ % 50,56 % 49,44 87.314 85.370
NEVŞEHİR % 65,59 % 34,41 117.548 61.663
NİĞDE % 59,80 % 40,20 118.141 79.427
ORDU % 61,89 % 38,11 275.328 169.544
OSMANİYE % 57,84 % 42,16 169.918 123.860
RİZE % 75,55 % 24,45 155.028 50.158
SAKARYA % 68,06 % 31,94 413.078 193.897
SAMSUN % 63,55 % 36,45 507.303 290.932
SİİRT % 47,81 % 52,19 68.121 74.365
SİNOP % 57,75 % 42,25 73.324 53.651
SİVAS % 71,28 % 28,72 262.404 105.730
ŞANLI URFA % 70,82 % 29,18 599.073 246.835
ŞIRNAK % 28,30 % 71,70 58.607 148.482
TEKİRDAĞ % 38,91 % 61,09 242.247 380.348
TOKAT % 63,18 % 36,82 226.835 132.188
TRABZON % 66,45 % 33,55 316.308 159.681
TUNCELİ % 19,59 % 80,41 9.859 40.478
UŞAK % 47,03 % 52,97 109.263 123.053
VAN % 42,72 % 57,28 193.584 259.575
YALOVA % 49,73 % 50,27 71.929 72.708
YOZGAT % 74,27 % 25,73 179.911 62.338
ZONGULDAK % 49,35 % 50,65 186.197 191.117

 

referandum



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