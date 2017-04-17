16:24, 17 Nisan 2017 Pazartesi

İl il referandum sonuçları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Referandum sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.

Buna göre 24 milyon 325 bin 817 oy "evet" için kullanılırken 23 milyon 201 bin 726 kişi "hayır" oyu tercihinde bulundu. Kullanılan oyların 849 bin 447'si ise geçersiz oldu.

Yurt dışı oylarda da 831 bin 043 kişi evet oyu verirken (yüzde 59,09), 575 bin 288 kişi de hayır oyu kullandı ( yüzde 40,91)

Yurt içi ve yurt dışını beraberce değerlendirdiğimizde ise oy oranları ve yüzdeler şu şekilde belirlendi.

25,156,860 EVET oyu (%51,41)

23,777,014 HAYIR oyu ( %48,59)

İşte il il seçim sonuçları...