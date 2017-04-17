Portekiz'de uçak kazası: 5 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Portekiz'de, Marsilya'ya giden küçük bir uçağın süpermarket yakınına düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Portekizli yetkililer, Lizbon'un kuzeyindeki Cascais kentinin Tires ilçesinde küçük bir uçağın süpermarket yakınına düştüğünü bildirdi.
Yetkililer, kaza sonucu uçaktaki 4 kişi ile o sırada uçağın düştüğü yerde bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
İsviçre'ye ait özel uçağın pilotunun Fransız, 3 yolcunun İsviçre vatandaşı olduğu ifade edildi.
Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda sivil savunma görevlisi, itfaiye ekibi ve ambulansın gönderildiği açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, görgü tanıklarının uçağın havadayken patladığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi.
Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden tahliye edilenleri taşıyan 5. kafile, yola çıktı
Libya sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile kaçakçı grubu arasında çıkan çatışmada bir asker ve bir kaçakçı yaralandı
Marsilya'ya giden küçük bir uçağın süpermarket yakınına düşmesi sonucu 5 kişi ölü
Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "Demokrasisini kanıtlayan bu başarısından dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz" dedi
ABD'nin Londra Büyükelçiliği, büyükbabasının vize formunda yaptığı yanlış nedeniyle 3 aylık bebeği mülakata çağırdı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, uluslararası topluma 'Filistinli mahkumları kurtarın' çağrısında bulundu
Vietnam'da başkent Hanoi'de devletin altyapı inşaatı için topraklarına el koymasını protesto eden bir grup köylü, kendilerine müdahale eden polisleri rehin aldı.
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.
Keşmir'de öğrencilerle hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “İlk çeyreğin sonuçlarına göre ekonomi yüzde 3 büyüdü. Bu uyguladığımız projelerin sonucudur. Bu bağlamda çalışmalar devam ettirilmeli. Yıl sonuna kadar göstergeleri artırarak iyi seviyeyi korumak gerek” dedi
Almanya Başbakanı Merkel, "Oylamanın az bir farkla sonuçlanması, Türk toplumunun derin şekilde bölündüğünü göstermektedir. Bu da Türk devlet yönetimine ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sorumluluk getirmektedir"
Kongo İçişleri Bakanı Shadary, "Kamuina Nsapu silahlı grubunun liderinin ailesi, grubun hükümete karşı açtığı savaşı sonlandırdığını duyurdu" dedi
ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava aracı, Ebyen'de El-Kaide hedeflerine saldırı düzenledi
Senegal'de "Daaka" adı verilen dini etkinlikte meydana gelen yangında ölen 20 kişi anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildi
ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz" açıklamasında bulundu