Foça Jandarma Komutanlığı yakınında yangın

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İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Yeni Foça Mahallesi'ndeki Buruncu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısmen bozuk orman arazisi olan makilik alanda şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 6 dozer ve bir yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.
Yangının yerleşim alanlarına uzak olduğu ancak Foça 7. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı sınırına yakın mevkide yayıldığı belirtildi.
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