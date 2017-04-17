16:43, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Foça Jandarma Komutanlığı yakınında yangın





Yeni Foça'daki makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yeni Foça Mahallesi'ndeki Buruncu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısmen bozuk orman arazisi olan makilik alanda şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 6 dozer ve bir yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına uzak olduğu ancak Foça 7. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı sınırına yakın mevkide yayıldığı belirtildi.

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