16:59, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Edirne'de 45 sığınmacı yakalandı



arşiv

Edirne Çalıköy, Bosna ve Üyüklütatar köylerinde yapılan kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 45 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu 45 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri merkeze bağlı Çalıköy, Bosna ve Üyüklütatar köylerinde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Pakistan, Fas, Afganistan ve Suriye uyruklu 45 kişi tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular edirne göçmen

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.